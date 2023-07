Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita in provincia di Messina - Tempostretto

RGE 44/2012 LIPARI (ME) – ISOLA DI LIPARI, VIA MAZZINI, FRAZ. ACQUACALDA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – Quota 1/1 di piena proprietà del COMPENDIO IMMOBILIARE sito in Comune di Lipari, isola di Lipari, via Mazzini snc, frazione Acquacalda, costituito da: A) deposito industriale a piano terra di superficie lorda di circa 278,24 mq., con altezza interna media di mt. 4,40. L’accesso carrabile è consentito tramite una rampa di accesso , delimitato da cancello, sulla via principale insistente su altra particella della stessa ditta gravata da usi civici e non rientrante nella vendita. Il deposito si individua in Catasto Fabbricati alla sezione urbana 001, foglio 6, particella 40 sub. 1, zona censuaria 1, categoria C/2, cl. 2, consistenza 229 mq., superficie catastale totale 288 mq., rendita 1.620,28, via Mazzini snc, piano T. B) ufficio a piano primo con annessa terrazza, il tutto avente superficie di mq. 424,93. Detto ufficio ha accesso diretto dalla via Mazzini e si individua in Catasto Fabbricati alla sezione urbana 001, foglio 6, particella 47 sub. 3, zona censuaria 1, categoria A/10, cl. U, consistenza 13 vani, superficie catastale totale 319 mq., rendita 4.498,34, via Mazzini snc, piano 1. C) appartamento a piano primo di mq. 127,29. Detto appartamento ha accesso dalla via Nazario Sauro e si individua in Catasto Fabbricati alla sezione urbana 001, foglio 6, particella 46 sub. 5, zona censuaria 1, categoria A/4, cl. 4, consistenza 4,5 vani, superficie catastale totale 123 mq., totale escluse aree scoperte 212 mq., rendita 313,75, via Nazario Sauro snc, piano 1. D) opificio costituito da tre corpi e precisamente un manufatto adibito a stoccaggio della pomice, un manufatto adibito a servizio e depositi e manufatti adibiti a silos pe l’accumulo della pomice. I manufatti sono di superficie lorda complessiva di mq. 1240,73, le pertinenze sono di superficie pari a mq. 573,32 ed i silos risultano avere una superficie lorda di mq. 1524,96. L’opificio è accessibile da via Mazzini e si individua in Catasto Fabbricati alla sezione urbana 001, foglio 6, particella 42 sub. 1, zona censuaria 1, categoria D/1, rendita 23.034,00, via Mazzini snc, piano S1-T. E) terreno (cava) incolto situato in forte pendenza, cui si accede tramite un sentiero che parte da via Mazzini in direzione nord ovest. Detto immobile si individua in Catasto Terreni del Comune di Lipari, sezione di Lipari, al foglio 6, particella 337, cava , ha. 1.14.77. H) deposito industriale a piano terra avente superficie di mq. 426,56. Detto deposito confina con la via Mazzini e si individua in Catasto Fabbricati alla sezione urbana 001, foglio 6, particella 47 sub. 1, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 1, consistenza 288 mq., superficie catastale totale 344 mq. rendita 1.740,25, via Mazzini snc, piano T. I) deposito commerciale a piano terra con accesso da via Nazario Sauro, avente superficie lorda di circa 127,45 mq. Detto deposito si individua in Catasto Fabbricati alla sezione urbana 001, foglio 6, particella 46 sub. 4, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 1, consistenza 65 mq., superficie catastale totale 105 mq. rendita 392,77, via Nazario Sauro snc, piano T. J) Ufficio posto al piano S1-rialzato avente superficie di mq. 10,54 al piano seminterrato adibito a cantina e mq. 107,34 al piano rialzato adibito ad uffici amministrativi e spogliatoi. A detto ufficio si accede tramite un sentiero che parte dalla via Mazzini in direzione nord ovest e si individua in Catasto Fabbricati alla sezione urbana 001, foglio 6, particella 336, zona censuaria 1, categoria A/10, classe U, consistenza 5 vani, superficie catastale totale 120 mq. rendita 1.730,13, via Mazzini snc, piano T. Prezzo base Euro 586.478,00. Offerta minima: Euro 439.859,00. Termine presentazione offerte: 16/10/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 20/10/23 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Letteria Rosalba Lentini tel. 3388024195. Rif. RGE 44/2012 BC838656 – con allegati : https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pozzo-di-gotto-isola-di-lipari-via-mazzini-fraz-acquacalda