Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita in provincia di Messina

Abitazioni e box

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – CONTRADA CAVALIERE, VIA DELLE GINESTRE, 72 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UNA VILLA SU TRE LIVELLI CON DEPENDANCE E PISCINA, costituto da: – piano terra consistente in zona giorno ovvero da ampio soggiorno e dalla zona pranzo con un caminetto che funge da separazione dei due ambienti, l’immobile è dotato di due ampie verande coperte e da veranda scoperta; il piano terra della dependance a pochi metri di distanza dalla villa è costituito da ingresso, due camere e da un bagno; – il piano primo è costituito da zona notte, ovvero da 4 camere da letto e da un bagno; – il piano seminterrato è costituito dalla cucina e da un bagno con antibagno, la cucina prospetta sul lato sud-ovest su un’ampia veranda scoperta dalla quale si può raggiungere la piscina. La villa è circondata da un ampio giardino con prato e vegetazione ornamentale. L’immobile è individuato in Catasto Fabbricati del Comune Barcellona P.G. (ME) al foglio 21 particella 1098, Cat. A/7, cl. 4, vani 16, R.C. € 1.446,08, c/da Cavaliere Piano S1-T-1. L’immobile presenta le difformità edilizie descritte nella relazione di stima del CTU del 28.4.2022 effettuata sul valore d’uso. Prezzo base Euro 370.548,00. Offerta minima: Euro 277.911,00. Termine presentazione offerte: 10/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/11/25 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Salvatore Cutrupia tel. 3386175797. Rif. RG 243/2024 BC889092

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA CASE ALESCI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO della superficie commerciale di 133,63 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’appartamento è composto da un soggiorno, una cucina , una camera matrimoniale, due camerette e due bagni. E’ posto al piano primo di un fabbricato costituito da tre piani fuori terra in c.a. interno 1, scala 1;vani 5. Prezzo base Euro 108.305,35. Offerta minima: Euro 81.229,01. Termine presentazione offerte: 21/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 26/11/25 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Giuseppe Imbruglia tel. 3406267585. Rif. RGE 77/2024 BC888801

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA IDRIA, 50 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA INDIVISA DI ½ DI FABBRICATO A TRE ELEVAZIONI FUORI TERRA sito in Barcellona Pozzo di Gotto, via Idria n. 50, piano terra, primo piano e lanternino scala di copertura al secondo piano, con annessa piccola corte retrostante. Nel catasto fabbricati del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto risulta al foglio 56, particella 34, sub. 1, Via Idria snc, piano T-1-2, superficie commerciale 191,10 mq, superficie catastale 186,00 mq, categoria A/2, classe 9, vani 8, rendita euro 433,82. Prezzo base Euro 32.284,70. Offerta minima: Euro 24.213,52. Termine presentazione offerte: 10/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/11/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Avv. Giuseppe Cappellano tel. 3890795057. Rif. RGE 37/2024 BC888130

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA LEONARDO SCIASCIA, 9 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito a Barcellona Pozzo di Gotto, via Leonardo Sciascia n. 9, int. 6, piano II con ascensore, (terza elevazione fuori terra) del “corpo B” di un complesso edilizio denominato “La Fenice”, con superficie utile di metri quadrati 92,00 e superficie coperta al lordo di circa mq. 108,50, con annessi pertinenti posto auto e cantinola siti al seminterrato dello stesso “corpo B” ed identificato al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune di Barcellona Pozzo di Gotto come segue: – Foglio 19, Particella 858, Subalterno 7, Contrada Petraro snc, via dello Stadio n°24/22, scala B, piano S1-2, cat. A/2, classe 8, vani 6,5, superficie catastale 124 mq, R.C. Euro 298,77; – Foglio 19, Particella 858, Subalterno 15, Contrada Petraro snc, via dello Stadio n°24/22, piano S1, cat. C/6, classe 8, cons. 13 mq, R.C. Euro 35,58. Prezzo base Euro 70.200,00. Offerta minima: Euro 52.650,00. Termine presentazione offerte: 10/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/11/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Cappellano tel. 3890795057. Rif. RGE 96/2024 BC888935

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 395 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – AMPIO E LUMINOSO APPARTAMENTO composto da Ingresso, cucina-soggiorno, una camera da letto e una cameretta, ripostiglio, un bagno. Dell’appartamento è, parte integrante il balcone distribuito sui tre lati perimetrali. foglio 18 particella 1859 sub. 6 (catasto fabbricati), categoria A/4, classe 9, consistenza 6,5 vani, rendita 234,99. Prezzo base Euro 67.500,00. Offerta minima: Euro 50.625,00. Termine presentazione offerte: 21/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 26/11/25 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Imbruglia tel. 3406267585. Rif. RGE 87/2020 BC888800

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – CONTRADA S.ANTONINO, VIA SEBASTIANO CRINÒ, 21 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO con cortile retrostante avente una superficie commerciale di 176 mq, destinato a uso di civile abitazione, posto al piano terra di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, oltre a un lastrico solare. Composto da soggiorno, corridoio, una camera da letto matrimoniale con cabina armadio, due camere da letto singole, un ripostiglio situato sotto la scala che porta ai piani superiori, lavanderia e una zona giorno con cucina/pranzo e bagno. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 11 particella 927 graffata a part. 1035 sub. 1, categoria A/2, classe 5, consistenza 4,5, R.C. € 125,50, indirizzo catastale: Via Sebastiano Crinò n. 21, piano: T. Prezzo base Euro 49.896,00. Offerta minima: Euro 37.422,00. Termine presentazione offerte: 17/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/11/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Cristian Antonino Mazzeo. Rif. RGE 48/2024 BC889096

LIPARI (ME) – VIA CASTELLARO, SN – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE fuori terra, a LIPARI Via Castellaro, della superficie commerciale di 48,80 mq composto da un ingresso/soggiorno, un ripostiglio/lavanderia, una cucina con un’altezza media di 2,70, una camera da Letto, un disimpegno e un WC, confinante con l’appezzamento di terreno della superficie commerciale di 1.370,00 mq. Prezzo base Euro 46.976,00. Offerta minima: Euro 35.232,00. Termine presentazione offerte: 13/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/11/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonella Tavilla tel. 3476273489. Rif. RGE 12/2024 BC888960

LIPARI (ME) – FRAZIONE VULCANELLO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ VILLA SINGOLA della superficie commerciale di 165 mq, inserita in un’ampia corte di pertinenza; l’unità immobiliare è posta al piano terra/primo, ha un’altezza interna di ml 3,10/media, avente quale identificazione catastale Fg 1 part. 27 subalterno 8 Categoria A7 Classe 3 Consistenza 9,5 Sup.Catastale 235, Rendita 1.888,94 con deposito in Lipari via Carrozzabile snc, fraz. Vulcanello, della superficie commerciale di 32,82 mq avente quale identificazione catastale fg. 1 part. 27 subalterno 9 Categoria C2 Classe 1 Consistenza 53 Sup. Catastale 55, Rendita 281,93 e con Bene comune non censibile di circa 2.750 mq individuato in catasto al Fg 1 part. 27 sub 10. Prezzo base Euro 531.596,84. Offerta minima: Euro 398.697,63. Termine presentazione offerte: 10/11/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ VILLA SINGOLA della superficie commerciale di 51,70 mq avente caratteristiche di villetta, inserita in un’ampia corte di pertinenza; l’unità immobiliare è posta al piano terra , ha un’altezza interna di 2,75 ed avente identificazione catastale FG 1 part. 27 subalterno 6 Categoria A2 Classe 1 Consistenza 3 Sup. Catastale 57, rendita 294,38 con Bene comune non censibile di circa 2.750 mq individuato in catasto al Fg 1 part. 27 sub 10. Prezzo base Euro 205.583,22. Offerta minima: Euro 154.187,42. Termine presentazione offerte: 10/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/11/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Vincenza Livoti tel. 0909791382 – 3337963340. Rif. RGE 93/2023 BC889091

MILAZZO (ME) – VIA ACQUEVIOLE, 125 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) APPARTAMENTO Piano 3° della superficie commerciale di 506,20 mq, in piena proprietà, raggiungibile dal piano terra a mezzo di un corpo scale e di un ascensore ad esso dedicati, composto da un ingresso direttamente collegato ad un ampio soggiorno, uno studio, una cucina, un disimpegno e due wc. La zona notte dispone di un disimpegno, cinque camere da letto una delle quali dotata di una cabina armadio, tre bagni, due ripostigli. Due delle camere da letto sono dotate di veranda coperta disposta sul prospetto sud del fabbricato. Al piano è presente un’ampia terrazza destinata a giardino pensile. Questa terrazza comprende una veranda coperta con strutture in legno e una vasca idromassaggio in disuso da anni. L’immobile fa parte di un Fabbricato a 4 elevazioni interamente fuori terra, edificato nel 1980, a prevalente uso artigianale/commerciale. ubicato tra le Vie Acqueviole e Tindaro La Rosa, è posto al piano 3, scala 1, con un’altezza interna di ml. 2,80. In Catasto al foglio 8 particella 21 sub. 3 (catasto fabbricati), categoria A/1, classe 02, consistenza 12,5 vani, rendita 1.710,76 Euro, indirizzo catastale: Via Acqueviole, piano: 3. Prezzo base Euro 434.000,00. Offerta minima: Euro 325.500,00. Termine presentazione offerte: 24/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 28/11/25 ore 11:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Gianluca Carrozza tel. 0909701537 – 3495869143. Rif. RGE 62/2024 BC889062

MILAZZO (ME) – VIA DEI GIARDINI, 44 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di euro 249,70 mq, al quale si accede da una scala esterna, composto da due livelli siti a piano primo e piano secondo tra loro collegati tramite una scala interna, nel NCEU del Comune di Milazzo al Foglio 11, part. 1201, sub. 5, piano 1-2, con posto auto su quota di corte esclusiva, individuata come area comune non censibile, posta sul retro del fabbricato, cui si accede tramite cancello carrabile, nel NCEU Comune di Milazzo al Foglio 11, part. 1201, sub. 1. Prezzo base Euro 233.200,00. Offerta minima: Euro 174.900,00. Termine presentazione offerte: 10/11/25 ore 12:00. VIA DEI GIARDINI, 38 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di euro 237,39 mq, al quale si accede da una scala esterna, composto da due livelli siti a piano primo e piano secondo tra loro collegati tramite una scala interna, nel NCEU del Comune di Milazzo al Foglio 11, part. 1201, sub. 8, piano 1-2, con posto auto su quota di corte esclusiva, individuata come area comune non censibile, posta sul retro del fabbricato, cui si accede tramite cancello carrabile, nel NCEU Comune di Milazzo al Foglio 11, part. 1201, sub. 1. Prezzo base Euro 186.000,00. Offerta minima: Euro 139.500,00. Termine presentazione offerte: 10/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/11/25 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Giuseppe Cappellano tel. 3890795057. Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Cappellano tel. 3890795057. Rif. RGE 77/2022 BC889046

MILAZZO (ME) – TRAVERSA SAN PAOLINO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE costituito da appartamento per civile abitazione, ubicato ai piani 1° e 2° di un fabbricato a tre elevazioni f.t., sito a Milazzo (Me) in Traversa San Paolino Snc, della superficie commerciale di 269,00 mq (comprensiva di balconi e veranda scoperta). Prezzo base Euro 207.000,00. Offerta minima: Euro 155.250,00. Termine presentazione offerte: 10/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/11/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fortunato Gitto tel. 0909701257 – 3493792916. Rif. RGE 52/2024 BC888943

SAN FILIPPO DEL MELA (ME) – FRAZIONE CATTAFI – CORSO PALMIRO TOGLIATTI (GIÀ VIA NAZIONALE ARCHI), 156 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO a San Filippo del Mela (ME), Corso Palmiro Togliatti 156, Fraz. Cattafi, (già Via Nazionale Archi), della superficie commerciale di 137,70 mq circa, sito al piano terra-rialzato di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra e piano seminterrato, composto da ingresso su disimpegno e corridoio, nell’ala sinistra tre camere da letto e un bagno, nell’ala destra il salone, un altro bagno e la cucina abitabile. Dalle camere e dalla cucina si può accedere ai balconi. Prezzo base Euro 30.000,00. Offerta minima: Euro 22.500,00. Termine presentazione offerte: 24/11/25 ore 11:00. Vendita senza incanto 28/11/25 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Gianluca Carrozza tel. 0909701537 – 3495869143. Rif. RGE 108/2021 BC889142

SAN FILIPPO DEL MELA (ME) – VIA PROFESSOR GAETANO MARTINO, 36/D – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) 1/1 NUDA PROPRIETÀ, 1/1 USUFRUTTO DI UNA VILLETTA A SCHIERA adibita a civile abitazione, sito in Via Professor Gaetano Martino 36/D di mq 204,00,suddiviso in piano semi cantinato di mq 55,00, piano terra e primo piano, ognuno di 68,00 mq circa. L’immobile ha degli spazi esterni di pertinenza così suddivisi: corte esterna mq 215,00 ; rampa di accesso mq 23,00; locale di sgombero su corte esterna mq 33,00 cortile coperto con tettoia mq 24,00; striscia di giardino mq 6,00; porzione di corte coperta con tettoia per posto macchina mq 14,72. L’immobile è identificato catastalmente al foglio 4, part. 1038 sub. 5, categoria A/7, classe 5, consistenza 7,5 vani, rendita Euro 383,47. Prezzo base Euro 236.222,25. Offerta minima: Euro 177.166,70. Termine presentazione offerte: 11/12/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/12/25 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Anna Maria Catania tel. 0909798244. Rif. RGE 59/2024 BC900634

SAN PIER NICETO (ME) – VIA MENDOLIERE, 43 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) APPARTAMENTO al piano primo e sovrastante mansarda, ai quali si accede dalla scala condominiale. L’appartamento ha superficie lorda complessiva di circa mq. 85,60 e balcone della superficie lorda complessiva di circa mq. 9,90; il piano mansardato ha superficie commerciale di circa mq. 67,37. Al N.C.E.U. al fg. 3, part. 198, sub 3, cat. A/2, classe 3. Prezzo base Euro 35.966,82. Offerta minima: Euro 26.975,12. Termine presentazione offerte: 10/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/11/25 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Alberto Di Mario tel. 0909799847 – 3487025626. Rif. RGE 75/1992 BC888873

SAN PIER NICETO (ME) – FRAZIONE SAN PIER MARINA – VIA SEN. PITRONE, 224 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO al piano terra di mq 94 oltre aree scoperte, totale mq 103, di un fabbricato a due elevazioni. In Catasto Fabbricati del Comune di San Pier Niceto (Me) al foglio 2 particella 789 sub. 3, categoria A/4, classe 4, consistenza 5 vani, rendita 214,33 Euro, indirizzo catastale: via Sen. Pitrone, piano: T. Prezzo base Euro 66.877,00. Offerta minima: Euro 50.158,00. Termine presentazione offerte: 17/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/11/25 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita Avv. Attilio Meo tel. 0909072912. Custode Giudiziario Avv. Doriana Lupica Spagnolo tel. 0907183330. Rif. RGE 79/2021 BC889097

SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – VIA GARIBALDI 63-65 (EX 106-108) – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – QUOTA INTERA IN PIENA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO AD USO CIVILE ABITAZIONE ubicato in Comune di SANTA LUCIA DEL MELA Via Giuseppe Garibaldi 63-65 (ex 106-108), della superficie commerciale di mq 179,50. Il suddetto immobile è composto da un piano terra, primo, secondo e terzo così distribuito: – al piano terra è localizzato l’ingresso che va su una stanza adibita a deposito e di fronte vano scale che porta al piano primo costituito da un soggiorno e due camere, al secondo piano un angolo cottura, una zona pranzo, una dispensa, un wc e un terrazzo, il terzo piano un soppalco e un terrazzo. Prezzo base Euro 33.750,00. Offerta minima: Euro 25.313,00. Termine presentazione offerte: 17/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/11/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Mario Meo tel. 0909765269 – 3923101800. Custode Giudiziario Avv. Pietro Aloisio tel. 3204680128. Rif. RGE 40/2023 BC889094

SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – VIA ROMA, 42 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO della superficie commerciale di 98,65 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’appartamento oggetto della perizia è situato al piano primo di un edificio condominiale residenziale in c.a. che è costituito da tre piani fuori terra e un piano seminterrato. Si accede da un vano scala condominiale e non vi è l’ascensore. L’appartamento ha una altezza di interpiano pari a 2.80. E’ contraddistinto al catasto al foglio 17 particella 345 sub. 8 (catasto fabbricati), sezione urbana u, categoria A/2, classe 3, consistenza 99 mq, rendita € 198,84 e allo stesso competono tutti i diritti di comproprietà pro quota sulle parti ed impianti comuni del fabbricato: zona parcheggio al piano terra 80 mq sub 6 , piano S/1 , e la terrazza di copertura del fabbricato sub 12 (lastrico solare). Il fabbricato è stato realizzato negli anni 80 e regolarizzato a seguito di concessione in sanatoria ed è costituito da una zona cucina, pranzo-soggiorno, due camere da letto, un bagno ed un ripostiglio, ha una superficie lorda commerciale di mq 99,00 (5,5 vani). Escluso il bagno e il ripostiglio, ogni altro vano ha accesso diretto ai balconi. I balconi sono ampi e si estendono lungo i prospetti Est e Ovest. Le finiture ed impianti si presentano in un discreto stato di conservazione. L’immobile risulta occupato. – CANTINA della superficie commerciale di 11,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. E’ contraddistinta al catasto al foglio 17 particella 345 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 2, consistenza 11 mq, rendita € 14,20. Il magazzino si trova al piano seminterrato e si accede da una porta che si trova nel disimpegno comune collegato al vano scala. Il magazzino è annesso, mediante una porta esterna metallica, un piccolo cortile/giardino in stato di semiabbandono. Il Magazzino è attualmente utilizzato come deposito e vi è una cucina non utilizzata. Altezza di interpiano mt 2.5. Pur essendo autonoma rispetto all’appartamento, tuttavia, per le modeste dimensioni e la funzione di servizio all’immobile, viene venduta insieme all’appartamento di cui sopra. Prezzo base Euro 48.280,00. Offerta minima: Euro 36.210,00. Termine presentazione offerte: 17/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/11/25 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonio Luigi Fiorentino tel. 0909223545 – 3294529194. Rif. RGE 1/2023 BC887539

TERME VIGLIATORE (ME) – VIA ALCIDE DE GASPERI, 1 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) QUOTA DI 1/4 DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO a piano terra con annesso garage, veranda e corte nella quale si trovano una tettoia ed un locale forno, della superficie commerciale di 129,87 mq. Al N.C.E.U. al fg. 5, part. 1570, sub 6, cat. A/2, classe 4, ed al fg. 5, part. 1570, sub 7, cat. C/6, classe 5. Prezzo base Euro 3.540,00. Offerta minima: Euro 2.655,00. Termine presentazione offerte: 10/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/11/25 ore 17:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) QUOTA DI 1/4 DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO a piano primo con balcone nel quale è ricavata una lavanderia, della superficie commerciale di 145,75 mq. Al N.C.E.U. al fg. 5, part. 1570, sub 8, cat. A/2, classe 4. Prezzo base Euro 5.130,00. Offerta minima: Euro 3.847,50. Termine presentazione offerte: 10/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/11/25 ore 17:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) QUOTA DI 1/4 DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELLA MANSARDA adibita ad abitazione a piano terzo con balcone nel quale è ricavato un ripostiglio, della superficie commerciale di 32,32 mq. e dell’appartamento a piano secondo con balcone nel quale è ricavato un locale di sgombero, della superficie commerciale di 147,85 mq. Al N.C.E.U. la mansarda al fg. 5, part. 1570, sub 10, cat. A/2, classe 4 e l’appartamento al fg. 5, part. 1570, sub 9, cat. A/2, classe 4. Prezzo base Euro 12.010,00. Offerta minima: Euro 9.007,50. Termine presentazione offerte: 10/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/11/25 ore 17:00. VIA ALCIDE DE GASPERI, 3 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) QUOTA DI 1/4 DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO a piano terra con annesso garage, della superficie commerciale di 152,11 mq. Al N.C.E.U. al fg. 5, part. 1570, sub 12, cat. A/2, classe 4, e d al fg. 5, part. 1570, sub 13, cat. C/6, classe 5. Prezzo base Euro 8.120,00. Offerta minima: Euro 6.090,00. Termine presentazione offerte: 10/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/11/25 ore 17:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) QUOTA DI 1/4 DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO a piano primo con balcone nel quale è ricavato un locale di sgombero, della superficie commerciale di 156,53 mq. Al N.C.E.U. al fg. 5, part. 1570, sub 14, cat. A/2, classe 4. Prezzo base Euro 7.680,00. Offerta minima: Euro 5.760,00. Termine presentazione offerte: 10/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/11/25 ore 17:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 6) QUOTA DI 1/4 DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO al piano secondo con balcone e terrazzo, della superficie commerciale di 156,36 mq., e dell’immobile allo stato rustico al piano terzo con balcone, della superficie commerciale di 34,94 mq. Al N.C.E.U. l’appartamento al fg. 5, part. 1570, sub 15, cat. A/2, classe 4 e l’immobile rustico al fg. 5, part. part. 1570, sub 16, cat. F/3. Prezzo base Euro 12.860,00. Offerta minima: Euro 9.645,00. Termine presentazione offerte: 10/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/11/25 ore 17:00. c/o Via Ten. Col. Arcodaci n. 44 Barcellona Pozzo Di Gotto Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Alberto Di Mario tel. 0909799847 – 3487025626. Rif. RGE 73/2021 BC889431

Avviso di vendita

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA DOMENICO SCINÀ, 109/111 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) DIRITTO DI PROPRIETÀ (QUOTA 1/1) DI IMMOBILE su due piani mq 162,58. in catasto fabbricati del Comune di Barcellona P.G., al fg.53, part. 464, sub 3, p. T- 1, cat. A/4, classe 11. 7 vani. R.C. 354.29, L’immobile è suddiviso in piano terra con zona soggiorno pranzo, cucina, bagno e spazio esterno con un portico e terrazzo, primo piano, due camere da Ietto e un bagno, un ripostiglio, e un piccolo terrazzino. Prezzo base Euro 67.968,00. Offerta minima: Euro 50.976,00. Termine presentazione offerte: 10/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/11/25 ore 11:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Cosimo Pietro Paolo Messina tel. 0909707200 – 3498661088. Rif. RGE 109/2023 BC889008

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche ed agricole

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 250 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) QUOTA INTERA IN PIENA PROPRIETÀ DI NEGOZIO della superficie commerciale di 310,92 mq. L’immobile si compone di più corpi collegati tra loro in maniera complessa e articolata. E’ formato da un corpo principale a 4 elevazioni fuori terra (oltre terrazzo) dal quale si accede all’intera struttura, contraddistinto dal foglio 53 part. 304-306-305 sub.3-3-7 (ex 53 part. 305 sub. 3. ed ex foglio 53 part.306-305 sub.1-5). Prezzo base Euro 27.884,89. Offerta minima: Euro 20.913,67. Termine presentazione offerte: 17/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/11/25 ore 14:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Letteria Rosalba Lentini tel. 3388024195. Custode Giudiziario Avv. Corrado Rosina tel. 3511182764. Rif. RGE 646/1992 BC889187

LIPARI (ME) – FRAZIONE CANNETO – VIA CESARE BATTISTI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE DESTINATO A STRUTTURA RICETTIVA, composto da ALBERGO: fabbricato a tre elevazioni fuori terra della superficie di circa 433,75 mq, nel NCEU del Comune di Lipari alla sez. 001, fg. 67, part. 725 sub. 1 cat. D/2, rendita € 5.880,00, indirizzo catastale Via Cesare Battisti snc., piano terra, primo e secondo; BOX singolo della superficie di mq 56 circa nel NCEU del Comune di Lipari alla sez. 001, fg. 67, part. 725 sub. 2 cat. C/6, cl 1, indirizzo catastale Via Cesare Battisti, piano terra; POSTO AUTO della superficie di mq 15 circa nel NCEU del Comune di Lipari alla sez. 001, fg. 67, part. 725 sub. 3 cat. C/6, cl 1, indirizzo catastale Via Cesare Battisti, piano terra. Prezzo base Euro 462.860,00. Offerta minima: Euro 462.860,00. Termine presentazione offerte: 10/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/11/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Custode Giudiziario Avv. Francesca Santina Genovese tel. 0909701612. Rif. CC 59/2024 BC888811

MILAZZO (ME) – VIA ACQUEVIOLE, 125 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) CAPANNONE ARTIGIANALE, Via Acqueviole 125, della superficie commerciale di 4.400,00 mq, in piena proprietà, costituente un Fabbricato che sviluppa 4 piani interamente fuori terra, edificato nel 1980, ubicato tra le Vie Acqueviole e Tindaro La Rosa, con struttura in acciaio formata da un reticolo di telai tridimensionali e dimensioni in pianta di ml 64×27 circa, con Piano Terra, Piano 1°/Ammezzato, Piano 2° e Piano 3°. Al P.T. sono presenti i locali destinati a officina meccanica, magazzino pezzi di ricambio, area espositiva (concessionaria) oltre a vari locali tecnici e servizi igienici; Al P 1° / Piano Ammezzato sono presenti uffici, sale riunioni e locali tecnici con servizi igienici. Al piano secondo, collegato da una rampa in calcestruzzo armato che permette l’accesso degli autoveicoli, è ubicata la carrozzeria, oltre a locali tecnici e servizi igienici. Prezzo base Euro 4.100.000,00. Offerta minima: Euro 3.075.000,00. Termine presentazione offerte: 24/11/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 28/11/25 ore 11:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Gianluca Carrozza tel. 0909701537 – 3495869143. Rif. RGE 62/2024 BC889061

Terreni