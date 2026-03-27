Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita in provincia di Messina

Redazionale
AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” il 20 e il 22 marzo 2026
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.D.G. :
Avvisi con allegati pubblicati il 20/03/2026 – vedi sezione :https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie
|Abitazioni e box
|BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA GIACOMO LEOPARDI, 76 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE posto al piano primo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra. E’ individuato al catasto fabbricati al foglio 35 particella 1425 sub. 9, cat. A/2, cl. 11, vani 11,5, rendita euro 861,19, in ditta esatta. Detto appartamento è libero da tutti e quattro i lati. L’immobile di cui sopra è stato costruito in forza della Licenza Edilizia n. 1691 rilasciata in data 14.05.1973 e successive varianti. Successivamente è stata rilasciata in data 28.12.1984 Concessione Edilizia n. 1577281284 e successive varianti e successiva Concessione Edilizia in variante n. 2369060488 rilasciata il 06.04.1988. Non è presente il certificato di agibilità. In catasto l’appartamento è censito come unica unità immobiliare mentre di fatto sono due appartamenti regolarmente autorizzati. Prezzo base Euro 32.205,00. Offerta minima: Euro 24.160,00. Termine presentazione offerte: 18/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 22/05/26 ore 16:30. c/o via Ten Col Arcodaci 44 Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Avv. Rosaria Calabro’ tel. 3935727629 – 0909799847. Rif. RGE 62/2023 BC909147
|BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – CONTRADA PETRARO PIAZZA VERGA, 36 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO sito in Barcellona P.G. (Me) Contrada Petraro Piazza Verga n. 36, ricadente nella palazzina “6”, scala B, interno 12, ubicato al piano terzo (quarta elevazione fuori terra) composto da 5 vani oltre accessori, con annessa cantina di pertinenza distinta con l’interno n. 12, ubicata al piano terra (prima elevazione fuori terra) dello stesso edificio. Identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Barcellona P.G, al foglio 18 particella 9 sub. 12, categoria A/4, classe 9, consistenza 7,5 vani, rendita Euro 271,14, indirizzo catastale: Villaggio Petraro snc, piano: T-3. Prezzo base Euro 36.479,00. Offerta minima: Euro 27.359,25. Termine presentazione offerte: 11/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/05/26 ore 16:30. c/o Via Regina Margherita 172 Barcellona Pozzo Di Gotto Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita Avv. Benedetto Calderone tel. 0909795034. Custode Giudiziario Avv. Benedetto Calderone tel. 0909795034 – 3284144658. Rif. RGE 51/2024 BC909145
|LENI (ME) – ISOLA DI SALINA – C.DA VAL DI CHIESA – UNITÀ IMMOBILIARE da ristrutturare di mq 191 con veranda circostante di mq 52 e terreni di mq 127. In catasto: Foglio 4 particelle nn. 278 e 279. Prezzo base Euro 64.000,00. Offerta minima: Euro 64.000,00. Termine presentazione offerte: 26/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 27/05/26 ore 11:00. c/o Studio Dott. Giovanni Trovato Via Giuseppe Verdi 23 Barcellona Pozzo Di Gotto G.E. Dott. Francesco Montera. Professionista Delegato alla vendita e Liquidatore Giudiziario Dott. Giovanni Trovato tel. 3477735806. Rif. CC 20047/2003 BC909192
|MILAZZO (ME) – VIA SAN GIOVANNI, 153 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO residenziale di mq 163,19 circa, posto al 1° piano di un immobile a due elevazioni f.t. oltre sottotetto al 2° piano. L’appartamento è rifinito e dotato di tutti gli impianti (aria condizionata, riscaldamenti, impianto citofonico ecc.), composto da due camere da letto, cucina, soggiorno e bagno al piano primo, collegato da un disimpegno e da una grande camera da letto patronale con bagno al piano sottotetto, collegato al piano inferiore da una scala a chiocciola interna in acciaio. Ampio locale di sgombero e terrazzo di mq 21,22 lordi. Prezzo base Euro 244.030,81. Offerta minima: Euro 183.023,11. Termine presentazione offerte: 07/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 12/05/26 ore 10:30. c/o Via Papa Giovanni XXIII 110 Barcellona Pozzo Di Gotto Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Provvidenza Mirabile Aliquò tel. 3925175519. Rif. RGE 58/2025 BC909140
|PACE DEL MELA (ME) – VIA NAZIONALE, 411 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) – QUOTA DI 1/2 DI PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito a Pace del Mela (Me) Via Nazionale 411 posto al piano 1° e composto da n 4 vani, wc, cucina e 2 balconi, rifinito, di circa 124 mq, oltre circa 17 mq di balconi. Rifinito internamente. Identificato al Catasto Fabbricati al foglio 3 particella 227 subalterno 9, categoria A/4, classe 4, consistenza 5,5 vani, R.C. € 204,52; – quota di 1/2 di piena proprietà di deposito artigianale sito a Pace del Mela Via Nazionale 411, posto al piano 1° e composto da n 2 vani, wc e 1 balcone, parzialmente rifinito, di circa 79 mq, oltre circa 20 mq di accessori coperti. Identificato al Catasto Fabbricati al foglio 3 particella 227 subalterno 12, categoria C/2, classe 1, consistenza 71 mq, R.C. € 80,67; – quota di 1/2 di piena proprietà di box doppio sito a Pace del Mela (Me) Via Nazionale 411, posta al piano T e composto da n 1 vano, non rifinito, di circa 48 mq. Identificato al Catasto Fabbricati: foglio 3 particella 227 subalterno 5, categoria C/2, classe 1, consistenza 40 mq, R.C. € 45,45. Prezzo base Euro 43.043,20. Offerta minima: Euro 32.282,40. Vendita senza incanto 29/05/26 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.D. Dott. Fabrizio Di Sano. Professionista Delegato alla vendita Avv. Andrea Carmelo Ravidà tel. 3480996171. Curatore Fallimentare Avv. Antonia Gaetana La Cava tel. 0909071673. Rif. FALL 8/2018 BC909152
|PACE DEL MELA (ME) – VIA NAZIONALE, 411 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) –– QUOTA DI 1/2 DI PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito a Pace del Mela (Me) Via Nazionale 411 posto al piano 1° e composto da n 4 vani, wc, cucina e 2 balconi, rifinito, di circa 124 mq, oltre circa 17 mq di balconi. Rifinito internamente. Identificato al Catasto Fabbricati al foglio 3 particella 227 subalterno 9, categoria A/4, classe 4, consistenza 5,5 vani, R.C. € 204,52; – quota di 1/2 di piena proprietà di deposito artigianale sito a Pace del Mela Via Nazionale 411, posto al piano 1° e composto da n 2 vani, wc e 1 balcone, parzialmente rifinito, di circa 79 mq, oltre circa 20 mq di accessori coperti. Identificato al Catasto Fabbricati al foglio 3 particella 227 subalterno 12, categoria C/2, classe 1, consistenza 71 mq, R.C. € 80,67; – quota di 1/2 di piena proprietà di box doppio sito a Pace del Mela (Me) Via Nazionale 411, posta al piano T e composto da n 1 vano, non rifinito, di circa 48 mq. Identificato al Catasto Fabbricati: foglio 3 particella 227 subalterno 5, categoria C/2, classe 1, consistenza 40 mq, R.C. € 45,45. Prezzo base Euro 43.043,20. Offerta minima: Euro 32.282,40. Termine presentazione offerte: 25/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 29/05/26 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Andrea Carmelo Ravidà tel. 3480996171. Rif. RGE 90/2023 BC909154
|SAN PIER NICETO (ME) – CONTRADA ZIFRONTE – VIA POZZO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – A APPARTAMENTO PADRONALE della superficie commerciale di 389,60 mq. Il fabbricato, adibito a civile abitazione è realizzato in parte su due livelli: il piano terra risulta parzialmente seminterrato, mentre il piano primo da un lato è in sopraelevazione, mentre dall’altro (terrazza di copertura del piano sottostante) risulta in quota al piano di calpestio dei terreni circostanti. L’immobile si compone di due distinti corpi di fabbrica, uno a due elevazioni e l’altro a una elevazione seminterrata, circondato da un giardino privato in continuità con i terreni circostanti. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 702, categoria A/2, classe 5, vani 17, R.C. € 921,88, Piano S1-T; B TERRENO AGRICOLO, in prossimità al fabbricato di cui costituisce pertanto una sorta di pertinenza diretta, risulta in parte piastrellato e in parte lasciato incolto; quasi al centro è presente una vasca/fontana di forma circolare posta in corrispondenza dell’uscita secondaria del grande salone al piano seminterrato. Una scalinata realizzata in prossimità del confine della proprietà, collega questa zona con la terrazza di copertura del fabbricato principale. Identificato in Catasto Terreni al foglio 8 particella 703, qualità/classe FICO D’INDIA classe 1, superficie are 02 ca 55, R.A. € 0,40, R.D. € 1,38; C MONOLOCALE posto parzialmente in aderenza al muro di confine con la strada comunale, è un piccolo fabbricato ad un’unica elevazione fuori terra, con copertura a tetto a falde. All’interno sono presenti un vano principale collegato direttamente con l’angolo cottura da cui si accede al WC. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 778, categoria A/2, classe 2, consistenza 2 vani, R.C. € 66,11, Piano T; D TERRENO AGRICOLO, piuttosto pianeggiante, è costituito prevalentemente da piante di ulivo: risulta posizionato in continuità del giardino del fabbricato principale. Su quest’area è presente un grande gazebo con struttura in ferro e copertura in PVC, di circa 10m*10m; Identificato in Catasto Terreni al foglio 8 particella 699, qualità/classe ULIVETO classe 2, superficie are12 ca 96, R.A. € 6,02, R.D. € 7,03 E TERRENO AGRICOLO, piuttosto pianeggiante, è costituito prevalentemente da piante di ulivo e da alberi da frutto: risulta posizionato in posizione centrale rispetto al Lotto. Identificati in Catasto Terreni al foglio 8 particella 779, qualità/classe ULIVETO di classe 3, superficie are 61 ca 52, R.A. € 25,42, R.D. € 28,60 F MONOLOCALE FARAH costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 1, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; G MONOLOCALE DARIA costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 2, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; H MONOLOCALE MINU’ costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 3, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; I MONOLOCALE LEILI costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 4, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; L TERRENO AGRICOLO, piuttosto pianeggiante, è costituito prevalentemente da piante di ulivo e da alberi da frutto: risulta posizionato in posizione di confine rispetto al Lotto. Identificato In Catasto Terreni al foglio 8 particella 782, qualità/classe ULIVETO di classe 2, superficie are 8 ca 46, R.A. € 3,93, R.D. € 4,59 M RICOVERO ANIMALI, della superficie commerciale di 44,00 mq ad una elevazione f.t., presenta una superficie complessiva di mq. 50,00 circa ed è costituito da tre vani indipendenti, tutti con accesso dal giardino adiacente (part. 782) aventi rispettivamente una superficie di mq 16, 50, mq 15,20 e mq. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 678, categoria C/6, classe 3, consistenza 44 mq, R.C. € 90,90. Prezzo base Euro 223.384,00. Offerta minima: Euro 167.538,00. Termine presentazione offerte: 11/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/05/26 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Dott. Giuseppe Rizzo. Custode Giudiziario Dott. Giuseppe Rizzo tel. 0909764680 – 3495608941. Rif. RGE 91/2022 BC909120
|SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 2 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE PER CIVILE ABITAZIONE al piano terra e primo, cat. A/4, ubicata a Santa Lucia del Mela in via Papa Giovanni XXIII n. 2. L’immobile è composto da soggiorno, cucina, due camere da letto e bagno. È libero da oneri condominiali e conforme alla richiesta di autorizzazione edilizia. Prezzo base Euro 48.900,00. Offerta minima: Euro 36.675,00. Termine presentazione offerte: 18/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 22/05/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Santi Giovanni Isgrò tel. 0909795051. Rif. RGE 44/2025 BC909204
|TERME VIGLIATORE (ME) – VIA NAZIONALE, 76 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO sito in comune di Terme Vigliatore (ME), via Nazionale 76. Attualmente occupato con contratto di locazione biennale stipulato in data 30.11.2024 e scadenza 30.11.2026. Piena proprietà per la quota di 1/1. Immobile destinato a civile abitazione, presenta una superficie commerciale di 191,95 mq, di cui utile calpestabile mq. 140,60 esclusi i due terrazzi rispettivamente di mq. 47,00 posti ai lati nord e sud del fabbricato. L’immobile è composto da un unico ambiente ingresso-soggiorno-cucina con camino trifacciale padronale; tre camere da letto, un bagno padronale con vasca e un doppio servizio con doccia; un ripostiglio. L’unità immobiliare è posta al piano terzo di un edificio che si sviluppa in sei piani, ha un’altezza interna di 1.98 e 3.46, catastalmente identificato al fg. 8, particella 119 sub 8 (catasto fabbricati), categoria A/2 classe 5, consistenza 8 vani, rendita 1.080.000,00 euro. L’immobile si presenta in buone condizioni ed è stato costruito nel 1983. Prezzo base Euro 139.163,75. Offerta minima: Euro 104.372,81. Termine presentazione offerte: 25/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 29/05/26 ore 12:00. c/o Via nazionale 76 Terme Vigliatore Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marianna Mannino tel. 3479944955. Rif. RGE 45/2025 BC909193
|Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche
|BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA MILITE IGNOTO, ANGOLO VIA INDUSTRIALE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) IMMOBILE destinato ad autofficina, con rampa esterna di accesso carrabile. Superficie commerciale di 411 mq, rampa di accesso di circa 75 mq. L’unità immobiliare è al piano seminterrato. Identificazione catastale: foglio 8, particella 1402, sub. 2 graffato con il sub. 3, categoria C/1, classe 3, consistenza 411 mq, rendita 5.158,01 euro. Prezzo base Euro 185.250,00. Offerta minima: Euro 138.937,50. Termine presentazione offerte: 11/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/05/26 ore 15:00. c/o Via Roma 307 Barcellona Pozzo Di Gotto Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Grazia Crea tel. 3476349788. Rif. RGE 60/2025 BC909141
|MILAZZO (ME) – VIA ACQUEVIOLE, 125 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) CAPANNONE ARTIGIANALE, Via Acqueviole 125, della superficie commerciale di 4.400,00 mq, in piena proprietà, costituente un Fabbricato che sviluppa 4 piani interamente fuori terra, edificato nel 1980, ubicato tra le Vie Acqueviole e Tindaro La Rosa, con struttura in acciaio formata da un reticolo di telai tridimensionali e dimensioni in pianta di ml 64×27 circa, con Piano Terra, Piano 1°/Ammezzato, Piano 2° e Piano 3°. Al P.T. sono presenti i locali destinati a officina meccanica, magazzino pezzi di ricambio, area espositiva (concessionaria) oltre a vari locali tecnici e servizi igienici; Al P 1° / Piano Ammezzato sono presenti uffici, sale riunioni e locali tecnici con servizi igienici. Al piano secondo, collegato da una rampa in calcestruzzo armato che permette l’accesso degli autoveicoli, è ubicata la carrozzeria, oltre a locali tecnici e servizi igienici. Prezzo base Euro 3.700.000,00. Offerta minima: Euro 2.775.000,00. Termine presentazione offerte: 25/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 29/05/26 ore 11:30. c/o Via Acqueviole 125 Milazzo Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Gianluca Carrozza tel. 0909701537 – 3495869143. Rif. RGE 62/2024 BC909158
|TERME VIGLIATORE (ME) – VIA NAZIONALE, 76 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) NEGOZIO sito in comune di Terme Vigliatore (ME), via Nazionale 76. Libero. Piena proprietà per la quota di 1/1. Negozio, in passato adibito a centro estetico e parrucchieria, da ultimo a studio medico, presenta una superficie commerciale di 54,35 mq. L’immobile è costituito da un unico ambiente suddiviso in due vani da una parete in cartongesso, con servizio igienico e antibagno da completare. L’unità immobiliare è posta al piano terra di un edificio che si sviluppa in sei piani, ha un’altezza interna di 3,35, catastalmente identificato al fg. 8, partic. 119 sub 9 (catasto fabbricati), categoria C/1, classe 6, consistenza 38 mq, rendita 629,97 euro. L’immobile si presenta in buone condizioni ed è stato costruito nel 1983. Prezzo base Euro 70.292,49. Offerta minima: Euro 52.719,36. Termine presentazione offerte: 25/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 29/05/26 ore 12:00. c/o Via nazionale 76 Terme Vigliatore Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marianna Mannino tel. 3479944955. Rif. RGE 45/2025 BC909194
TRIBUNALE DI PATTI
avvisi pubblicati in sezione il 22/03/2026
|Abitazioni e box
|CAPRI LEONE ( ME) – VIA CALOGERO PIDALA’, 2 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO della sup. tot. di mq. 143,15 al piano rialzato composto da ingresso, corridoio, pranzo-soggiorno, cucina, 2 bagni, ripostiglio e 3 camere da letto e magazzino a piano seminterrato della sup. di mq. 91,43 composto da unico ampio locale adibito ad abitazione e wc. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 61.827,39. Offerta minima: Euro 46.370,54. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 09/06/26 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/06/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Giuseppe Mauro Aquino tel. 094122793. Rif. RGE 56/2021 PT908877 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300
|CAPRI LEONE ( ME) – VIA NAZIONALE, 240 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO al piano primo di mq. 189 circa, composto da un vano angolo cottura, soggiorno, 3 camere, w.c., bagno e 2 ripostigli. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 64.715,00. Offerta minima: Euro 48.536,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 11/06/26 ore 13:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/06/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 1/2023 PT908897 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300
|GIOIOSA MAREA ( ME) – FRAZIONE SAN GIORGIO, VIA MESSINA, 23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO non distante dal mare, sup. comm. di mq.129 c.a., a piano rialzato di fabbricato a 4 elev. f.t. costruito nel 1986. Ingresso esclusivo da terrazzino da cui si accede ad ampia zona giorno con angolo cottura, 2 camere, ripostiglio, bagno e locale cantina allo stato rustico. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 34.270,00. Offerta minima: Euro 25.703,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 11/06/26 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/06/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 24/2022 PT908879 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300
|PATTI ( ME) – FRAZIONE MARINA DI PATTI, VIA MARCO POLO, 89 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO al primo piano di fabbricato a 5 elev. f.t. oltre copertura, composto da lungo corridoio, saloncino, una camera, piccolissimo disimpegno con ripostiglio e w.c, 2 camere e bagno. Due Balconi. Sup. Tot. lorda circa mq 160. Occupato. Prezzo base Euro 81.437,50. Offerta minima: Euro 61.078,13. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 04/06/26 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/06/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonella Miragliotta tel. 0941302170. Rif. RGE 40/2024 PT908969 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300
|SANTO STEFANO DI CAMASTRA ( ME) – VIA CIRO MENOTTI, 26 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO della sup. comm. di 68,40 mq al primo piano, costituito da ingresso, salone con angolo cottura, camera da letto e bagno, 2 balconcini e terrazzino. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 75.671,25. Offerta minima: Euro 56.753,44. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 16/06/26 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 15/06/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897. Custode Giudiziario Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897 – 3383114267. Rif. RGE 25/2024 PT908880 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300
|SINAGRA ( ME) – FRAZIONE CONTRADA LIMARI,, STRADA PROVINCIALE 145 SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO della superficie commerciale di 153,00 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà. Villetta a 2 elevazioni ubicata in zona collinare, con ampio panorama. Internamente rifinita con intonaci lisci, pavimenti in ceramica, impianti domestici sottotraccia. Superficie della villetta 123 mq, magazzino 21 mq. Occupato. Prezzo base Euro 123.547,50. Offerta minima: Euro 92.660,62. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 16/06/26 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 15/06/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 24/2025 PT908873 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300
|TORRENOVA ( ME) – VIA TASCA, 26 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) ABITAZIONE posta al piano terzo, interno 8, composta da cucina, quattro vani, due bagni e ripostiglio. Si evidenzia che nel vano cucina è stata eliminata la parete a confine con appartamento di altra proprietà al fine di renderli comunicanti e che l’immobile è stato oggetto di interventi edilizi realizzati in assenza di titolo abilitativo per i quali è stata presentata istanza in sanatoria n.433/85 del 30.06.1987 Prot.4087 ancora in corso di istruttoria con costi indicati in perizia. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 37.968,75. Offerta minima: Euro 28.476,56. Rilancio: Euro 2.500,00. VIA NAZIONALE (S.S.113), SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) MAGAZZINO, posto al piano seminterrato di un fabbricato a più elevazioni, composto da due locali separati parzialmente allo stato rustico, con accesso dalla S.S.113 a mezzo di scala e di rampa carrabile. Secondo quanto riportato in perizia, l’immobile non presenta difformità urbanistico-edilizie. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 8.437,50. Offerta minima: Euro 6.328,12. Rilancio: Euro 1.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) ABITAZIONE posto al piano seminterrato di un fabbricato a più elevazioni, composto da cucina con ripostiglio, tre vani, disimpegno e wc, con accesso dalla S.S.113 a mezzo di scala e di rampa carrabile. Secondo quanto riportato in perizia, l’immobile non presenta difformità urbanistico-edilizie. Esiste pratica edilizia n.565 del 27.07.1972 Prot.2826 per cui è stato rilasciato nulla osta per opere edilizie del 25.10.1972 per lavori di ampliamento, ammodernamento e sopraelevazione. Occupato da terzi senza titolo. Prezzo base Euro 15.093,37. Offerta minima: Euro 11.320,02. Rilancio: Euro 1.500,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) ABITAZIONE posto al piano terra rialzato di un fabbricato a più elevazioni, composto da cucina, due vani e wc, con accesso dalla S.S.113 a mezzo di scala esterna. Secondo quanto riportato in perizia, l’immobile non presenta difformità urbanistico-edilizie. Esiste pratica edilizia n.565 del 27.07.1972 Prot.2826 per cui è stato rilasciato nulla osta per opere edilizie del 25.10.1972 per lavori di ampliamento, ammodernamento e sopraelevazione. Occupato da terzi senza titolo. Prezzo base Euro 17.296,87. Offerta minima: Euro 12.972,65. Rilancio: Euro 1.500,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) ABITAZIONE, posto al piano terra rialzato di un fabbricato a più elevazioni, composto da cucina, sette vani e wc, con accesso dalla S.S.113 a mezzo di scala esterna. Secondo quanto riportato in perizia, l’immobile non presenta difformità urbanistico-edilizie. Esiste pratica edilizia n.565 del 27.07.1972 Prot.2826 per cui è stato rilasciato nulla osta per opere edilizie del 25.10.1972 per lavori di ampliamento, ammodernamento e sopraelevazione. Occupato da terzi senza titolo. Prezzo base Euro 43.453,12. Offerta minima: Euro 32.589,84. Rilancio: Euro 2.500,00. Vendita senza incanto 16/06/26 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 15/06/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Storniolo tel. 0941702169-3386964095. Rif. RGE 25/2011 PT908882 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300
|TORRENOVA ( ME) – VIA NAZIONALE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) TRATTASI DEL PIANO TERRA (INTERRATO SU UN LATO) DI UN FABBRICATO A 3 ELEVAZIONI, e costituito da appartamento, con accessi dalla via Nazionale e dal cortile comune, e locale di servizio adibito a cucina rustica, con accesso dal cortile comune. L’appartamento è composto da pranzo-soggiorno con angolo cottura, 4 camere (2 ampie camere divise con pareti a soffietto, di cui una adibita a parcheggio), bagno, oltre disimpegno. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 115.600,00. Offerta minima: Euro 86.700,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 04/06/26 ore 10:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) APPARTAMENTO al primo piano di fabbricato a 3 elevazioni con accesso da scala condominiale, composto da soggiorno, cucina-pranzo (attualmente adibito a deposito), tre camere, lavanderia, bagno, ripostiglio, locale tecnico con la caldaia, oltre disimpegni e balconi. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 146.569,33. Offerta minima: Euro 110.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 04/06/26 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/06/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Margherita Manasseri tel. 0941794057 – 3383728443. Rif. RGE 15/2018 PT908876 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300
|Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche
|PATTI ( ME) – VIA PAPA GIOVANNI XXIII, SUB. 23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 3) OPIFICIO e deposito composto al PT da unico ambiente adibito ad ingresso (previo rilascio di c.e. in sanatoria si può adibire lo stesso ad uso negozio); mediante scala di acceso in acciaio, a doppia rampa parallela, si approda al P1 ed attraverso il disimpegno si accede a 3 distinti ambienti: ufficio, ripostiglio con servizio igienico, ed ampio deposito materiale grezzo; attraverso quest’ultimo ci si collega ad un ulteriore ambiente adibito a deposito materiale semilavorato. quest’ultimo vano è prospiciente uno spazio adibito a terrazza non praticabile. L’edificio fa parte di un Complesso Commerciale ed industriale con aree condominiali comuni e parcheggi pertinenziali per la clientela, identificato nel Piano di Urbanistica Commerciale per le grandi e medie strutture di Vendita al dettaglio. Libero. Prezzo base Euro 46.479,00. Offerta minima: Euro 34.859,25. Rilancio: Euro 2.000,00. VIA PAPA GIOVANNI XXIII, SUB.55 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 5) Opifcio: Al P1 fabbrica di trasformazione, unico grande ambiente di forma quadrata di circa 350 mq sul quale insistono 4 servizi igienici preceduti da relativo anti bagno (circa 9/10 mq) ed un soppalco (circa 70/73 mq) realizzato con struttura portante in acciaio adibito ad uso deposito accessori, al quale si accede mediante scala a rampa unica in acciaio. L’edificio fa parte di un Complesso Commerciale ed industriale con aree condominiali comuni e parcheggi pertinenziali per la clientela, identificato nel Piano di Urbanistica Commerciale per le grandi e medie strutture di Vendita al dettaglio. Libero. Prezzo base Euro 79.662,38. Offerta minima: Euro 59.746,78. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 04/06/26 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/06/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Nunziatina Starvaggi tel. 0941701236. Rif. RGE 55/2010 PT908874 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300
|Immobili industriali e commerciali, strutture turisticheSANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – STRADA PROVINCIALE 161, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO UNICO A) CAPANNONE INDUSTRIALE della sup. comm. di 5.696,40 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà il complesso industriale e costituto da: capannone di sup. complessiva lorda pari a circa mq 4.619; locali accessori (spogliatoi e/o W.C.) con sup. lorda di circa 30 mq rientrante nella consistenza dei capannoni; palazzina adibita ad uffici, con sup. lorda di mq 250, e sottostante magazzino seminterrato di mq 120; fabbricato collabente di superficie di circa mq 67; ampia area cortilizia circostante ed annessa catastalmente al capannone di circa mq 5.969. Identificazione catastale: foglio 7 particella 569 sub. 1 (catasto fabbricati), categoria D/1, rendita 28.539,41 Euro, indirizzo catastale: Contrada Orecchiazzi sne, piano: S1-T. Coerenze: Strada Provinciale 161, terrene di terzi particelle 1540-280, Strada Comunale Ponte, terreno di terzi particella 487. Aggraffata con particella 570 sub 1- 568 sub 1- 281 sub 1 foglio 7 particella 1810 (catasto fabbricati), categoria F/2, indirizzo catastale: Contrada Orecchiazzi sne, piano; T. Coerenze: S.P. 161, corte capannone, terreno di terzi particella 487. Consistenza commerciale complessiva unità principali: 5.696,40 mq. Valore di vendita giudiziaria stimato in perizia del 26.06.2025 pari a Euro 2.448.425,00. B) SPEZZONI DI TERRENO ricadenti in zona D2 del PRG, di superficie commerciale pari a mq 1.637,00, per la quota di 1000/1000 di piena proprietà in Sant’Agata di Militello (ME) Strada Provinciale 161 sne, frazione Contrada Orecchiazzi, costituenti componenti pertinenziali e funzionali di un attiguo complesso industriale di proprietà della stessa ditta debitrice. La particella 898 di mq 90 è un ampio accesso carrabile anche per autoarticolati, la particella 896 di mq 650 rappresenta la Strada interna del complesso industriale, la particella 1590 di mq 897 è uno spiazzo per manovra. Risultano pavimentate con battuto di cemento e/o tracciato sterrato, in normali condizioni manutentive. Identificazione catastale: foglio 7 particella 896 (catasto terreni), qualità/classe uliveto, superficie 0,065, reddito agrario 2,35 €, reddito dominicale 5,04 €, stradella interna; foglio 7 particella 898 (catasto terreni), qualità/classe uliveto, superficie 0,009, reddito agrario 0,33 €, reddito dominicale 0,70 €, area di accesso carrabile; foglio 7 particella 1590 (catasto terreni), qualità/classe uliveto, superficie 0,0897, reddito agrario 3,24 €, reddito dominicale 6,95 €, area di manovra. Consistenza commerciale complessiva unità principali 1.637,00 mq. Valore di vendita giudiziaria stimato in perizia del 31.03.2025 pari a Euro 57.800,00. Occupato. Prezzo base Euro 1.879.668,75. Offerta minima: Euro 1.409.751,56. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 07/07/26 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/07/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Michela Agata La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santino Piraino tel. 3484144964. Rif. RGE 30/2024 + 79/2024 PT908869