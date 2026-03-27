Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita in provincia di Messina

Abitazioni e box

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA GIACOMO LEOPARDI, 76 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE posto al piano primo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra. E’ individuato al catasto fabbricati al foglio 35 particella 1425 sub. 9, cat. A/2, cl. 11, vani 11,5, rendita euro 861,19, in ditta esatta. Detto appartamento è libero da tutti e quattro i lati. L’immobile di cui sopra è stato costruito in forza della Licenza Edilizia n. 1691 rilasciata in data 14.05.1973 e successive varianti. Successivamente è stata rilasciata in data 28.12.1984 Concessione Edilizia n. 1577281284 e successive varianti e successiva Concessione Edilizia in variante n. 2369060488 rilasciata il 06.04.1988. Non è presente il certificato di agibilità. In catasto l’appartamento è censito come unica unità immobiliare mentre di fatto sono due appartamenti regolarmente autorizzati. Prezzo base Euro 32.205,00. Offerta minima: Euro 24.160,00. Termine presentazione offerte: 18/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 22/05/26 ore 16:30. c/o via Ten Col Arcodaci 44 Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Avv. Rosaria Calabro’ tel. 3935727629 – 0909799847. Rif. RGE 62/2023 BC909147

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – CONTRADA PETRARO PIAZZA VERGA, 36 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO sito in Barcellona P.G. (Me) Contrada Petraro Piazza Verga n. 36, ricadente nella palazzina “6”, scala B, interno 12, ubicato al piano terzo (quarta elevazione fuori terra) composto da 5 vani oltre accessori, con annessa cantina di pertinenza distinta con l’interno n. 12, ubicata al piano terra (prima elevazione fuori terra) dello stesso edificio. Identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Barcellona P.G, al foglio 18 particella 9 sub. 12, categoria A/4, classe 9, consistenza 7,5 vani, rendita Euro 271,14, indirizzo catastale: Villaggio Petraro snc, piano: T-3. Prezzo base Euro 36.479,00. Offerta minima: Euro 27.359,25. Termine presentazione offerte: 11/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/05/26 ore 16:30. c/o Via Regina Margherita 172 Barcellona Pozzo Di Gotto Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita Avv. Benedetto Calderone tel. 0909795034. Custode Giudiziario Avv. Benedetto Calderone tel. 0909795034 – 3284144658. Rif. RGE 51/2024 BC909145

LENI (ME) – ISOLA DI SALINA – C.DA VAL DI CHIESA – UNITÀ IMMOBILIARE da ristrutturare di mq 191 con veranda circostante di mq 52 e terreni di mq 127. In catasto: Foglio 4 particelle nn. 278 e 279. Prezzo base Euro 64.000,00. Offerta minima: Euro 64.000,00. Termine presentazione offerte: 26/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 27/05/26 ore 11:00. c/o Studio Dott. Giovanni Trovato Via Giuseppe Verdi 23 Barcellona Pozzo Di Gotto G.E. Dott. Francesco Montera. Professionista Delegato alla vendita e Liquidatore Giudiziario Dott. Giovanni Trovato tel. 3477735806. Rif. CC 20047/2003 BC909192

MILAZZO (ME) – VIA SAN GIOVANNI, 153 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO residenziale di mq 163,19 circa, posto al 1° piano di un immobile a due elevazioni f.t. oltre sottotetto al 2° piano. L’appartamento è rifinito e dotato di tutti gli impianti (aria condizionata, riscaldamenti, impianto citofonico ecc.), composto da due camere da letto, cucina, soggiorno e bagno al piano primo, collegato da un disimpegno e da una grande camera da letto patronale con bagno al piano sottotetto, collegato al piano inferiore da una scala a chiocciola interna in acciaio. Ampio locale di sgombero e terrazzo di mq 21,22 lordi. Prezzo base Euro 244.030,81. Offerta minima: Euro 183.023,11. Termine presentazione offerte: 07/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 12/05/26 ore 10:30. c/o Via Papa Giovanni XXIII 110 Barcellona Pozzo Di Gotto Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Provvidenza Mirabile Aliquò tel. 3925175519. Rif. RGE 58/2025 BC909140

PACE DEL MELA (ME) – VIA NAZIONALE, 411 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) – QUOTA DI 1/2 DI PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito a Pace del Mela (Me) Via Nazionale 411 posto al piano 1° e composto da n 4 vani, wc, cucina e 2 balconi, rifinito, di circa 124 mq, oltre circa 17 mq di balconi. Rifinito internamente. Identificato al Catasto Fabbricati al foglio 3 particella 227 subalterno 9, categoria A/4, classe 4, consistenza 5,5 vani, R.C. € 204,52; – quota di 1/2 di piena proprietà di deposito artigianale sito a Pace del Mela Via Nazionale 411, posto al piano 1° e composto da n 2 vani, wc e 1 balcone, parzialmente rifinito, di circa 79 mq, oltre circa 20 mq di accessori coperti. Identificato al Catasto Fabbricati al foglio 3 particella 227 subalterno 12, categoria C/2, classe 1, consistenza 71 mq, R.C. € 80,67; – quota di 1/2 di piena proprietà di box doppio sito a Pace del Mela (Me) Via Nazionale 411, posta al piano T e composto da n 1 vano, non rifinito, di circa 48 mq. Identificato al Catasto Fabbricati: foglio 3 particella 227 subalterno 5, categoria C/2, classe 1, consistenza 40 mq, R.C. € 45,45. Prezzo base Euro 43.043,20. Offerta minima: Euro 32.282,40. Vendita senza incanto 29/05/26 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.D. Dott. Fabrizio Di Sano. Professionista Delegato alla vendita Avv. Andrea Carmelo Ravidà tel. 3480996171. Curatore Fallimentare Avv. Antonia Gaetana La Cava tel. 0909071673. Rif. FALL 8/2018 BC909152

PACE DEL MELA (ME) – VIA NAZIONALE, 411 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) –– QUOTA DI 1/2 DI PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito a Pace del Mela (Me) Via Nazionale 411 posto al piano 1° e composto da n 4 vani, wc, cucina e 2 balconi, rifinito, di circa 124 mq, oltre circa 17 mq di balconi. Rifinito internamente. Identificato al Catasto Fabbricati al foglio 3 particella 227 subalterno 9, categoria A/4, classe 4, consistenza 5,5 vani, R.C. € 204,52; – quota di 1/2 di piena proprietà di deposito artigianale sito a Pace del Mela Via Nazionale 411, posto al piano 1° e composto da n 2 vani, wc e 1 balcone, parzialmente rifinito, di circa 79 mq, oltre circa 20 mq di accessori coperti. Identificato al Catasto Fabbricati al foglio 3 particella 227 subalterno 12, categoria C/2, classe 1, consistenza 71 mq, R.C. € 80,67; – quota di 1/2 di piena proprietà di box doppio sito a Pace del Mela (Me) Via Nazionale 411, posta al piano T e composto da n 1 vano, non rifinito, di circa 48 mq. Identificato al Catasto Fabbricati: foglio 3 particella 227 subalterno 5, categoria C/2, classe 1, consistenza 40 mq, R.C. € 45,45. Prezzo base Euro 43.043,20. Offerta minima: Euro 32.282,40. Termine presentazione offerte: 25/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 29/05/26 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Andrea Carmelo Ravidà tel. 3480996171. Rif. RGE 90/2023 BC909154

SAN PIER NICETO (ME) – CONTRADA ZIFRONTE – VIA POZZO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – A APPARTAMENTO PADRONALE della superficie commerciale di 389,60 mq. Il fabbricato, adibito a civile abitazione è realizzato in parte su due livelli: il piano terra risulta parzialmente seminterrato, mentre il piano primo da un lato è in sopraelevazione, mentre dall’altro (terrazza di copertura del piano sottostante) risulta in quota al piano di calpestio dei terreni circostanti. L’immobile si compone di due distinti corpi di fabbrica, uno a due elevazioni e l’altro a una elevazione seminterrata, circondato da un giardino privato in continuità con i terreni circostanti. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 702, categoria A/2, classe 5, vani 17, R.C. € 921,88, Piano S1-T; B TERRENO AGRICOLO, in prossimità al fabbricato di cui costituisce pertanto una sorta di pertinenza diretta, risulta in parte piastrellato e in parte lasciato incolto; quasi al centro è presente una vasca/fontana di forma circolare posta in corrispondenza dell’uscita secondaria del grande salone al piano seminterrato. Una scalinata realizzata in prossimità del confine della proprietà, collega questa zona con la terrazza di copertura del fabbricato principale. Identificato in Catasto Terreni al foglio 8 particella 703, qualità/classe FICO D’INDIA classe 1, superficie are 02 ca 55, R.A. € 0,40, R.D. € 1,38; C MONOLOCALE posto parzialmente in aderenza al muro di confine con la strada comunale, è un piccolo fabbricato ad un’unica elevazione fuori terra, con copertura a tetto a falde. All’interno sono presenti un vano principale collegato direttamente con l’angolo cottura da cui si accede al WC. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 778, categoria A/2, classe 2, consistenza 2 vani, R.C. € 66,11, Piano T; D TERRENO AGRICOLO, piuttosto pianeggiante, è costituito prevalentemente da piante di ulivo: risulta posizionato in continuità del giardino del fabbricato principale. Su quest’area è presente un grande gazebo con struttura in ferro e copertura in PVC, di circa 10m*10m; Identificato in Catasto Terreni al foglio 8 particella 699, qualità/classe ULIVETO classe 2, superficie are12 ca 96, R.A. € 6,02, R.D. € 7,03 E TERRENO AGRICOLO, piuttosto pianeggiante, è costituito prevalentemente da piante di ulivo e da alberi da frutto: risulta posizionato in posizione centrale rispetto al Lotto. Identificati in Catasto Terreni al foglio 8 particella 779, qualità/classe ULIVETO di classe 3, superficie are 61 ca 52, R.A. € 25,42, R.D. € 28,60 F MONOLOCALE FARAH costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 1, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; G MONOLOCALE DARIA costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 2, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; H MONOLOCALE MINU’ costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 3, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; I MONOLOCALE LEILI costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 4, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; L TERRENO AGRICOLO, piuttosto pianeggiante, è costituito prevalentemente da piante di ulivo e da alberi da frutto: risulta posizionato in posizione di confine rispetto al Lotto. Identificato In Catasto Terreni al foglio 8 particella 782, qualità/classe ULIVETO di classe 2, superficie are 8 ca 46, R.A. € 3,93, R.D. € 4,59 M RICOVERO ANIMALI, della superficie commerciale di 44,00 mq ad una elevazione f.t., presenta una superficie complessiva di mq. 50,00 circa ed è costituito da tre vani indipendenti, tutti con accesso dal giardino adiacente (part. 782) aventi rispettivamente una superficie di mq 16, 50, mq 15,20 e mq. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 678, categoria C/6, classe 3, consistenza 44 mq, R.C. € 90,90. Prezzo base Euro 223.384,00. Offerta minima: Euro 167.538,00. Termine presentazione offerte: 11/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/05/26 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Dott. Giuseppe Rizzo. Custode Giudiziario Dott. Giuseppe Rizzo tel. 0909764680 – 3495608941. Rif. RGE 91/2022 BC909120

SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 2 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE PER CIVILE ABITAZIONE al piano terra e primo, cat. A/4, ubicata a Santa Lucia del Mela in via Papa Giovanni XXIII n. 2. L’immobile è composto da soggiorno, cucina, due camere da letto e bagno. È libero da oneri condominiali e conforme alla richiesta di autorizzazione edilizia. Prezzo base Euro 48.900,00. Offerta minima: Euro 36.675,00. Termine presentazione offerte: 18/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 22/05/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Santi Giovanni Isgrò tel. 0909795051. Rif. RGE 44/2025 BC909204

TERME VIGLIATORE (ME) – VIA NAZIONALE, 76 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO sito in comune di Terme Vigliatore (ME), via Nazionale 76. Attualmente occupato con contratto di locazione biennale stipulato in data 30.11.2024 e scadenza 30.11.2026. Piena proprietà per la quota di 1/1. Immobile destinato a civile abitazione, presenta una superficie commerciale di 191,95 mq, di cui utile calpestabile mq. 140,60 esclusi i due terrazzi rispettivamente di mq. 47,00 posti ai lati nord e sud del fabbricato. L’immobile è composto da un unico ambiente ingresso-soggiorno-cucina con camino trifacciale padronale; tre camere da letto, un bagno padronale con vasca e un doppio servizio con doccia; un ripostiglio. L’unità immobiliare è posta al piano terzo di un edificio che si sviluppa in sei piani, ha un’altezza interna di 1.98 e 3.46, catastalmente identificato al fg. 8, particella 119 sub 8 (catasto fabbricati), categoria A/2 classe 5, consistenza 8 vani, rendita 1.080.000,00 euro. L’immobile si presenta in buone condizioni ed è stato costruito nel 1983. Prezzo base Euro 139.163,75. Offerta minima: Euro 104.372,81. Termine presentazione offerte: 25/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 29/05/26 ore 12:00. c/o Via nazionale 76 Terme Vigliatore Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marianna Mannino tel. 3479944955. Rif. RGE 45/2025 BC909193

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA MILITE IGNOTO, ANGOLO VIA INDUSTRIALE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) IMMOBILE destinato ad autofficina, con rampa esterna di accesso carrabile. Superficie commerciale di 411 mq, rampa di accesso di circa 75 mq. L’unità immobiliare è al piano seminterrato. Identificazione catastale: foglio 8, particella 1402, sub. 2 graffato con il sub. 3, categoria C/1, classe 3, consistenza 411 mq, rendita 5.158,01 euro. Prezzo base Euro 185.250,00. Offerta minima: Euro 138.937,50. Termine presentazione offerte: 11/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/05/26 ore 15:00. c/o Via Roma 307 Barcellona Pozzo Di Gotto Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Grazia Crea tel. 3476349788. Rif. RGE 60/2025 BC909141

MILAZZO (ME) – VIA ACQUEVIOLE, 125 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) CAPANNONE ARTIGIANALE, Via Acqueviole 125, della superficie commerciale di 4.400,00 mq, in piena proprietà, costituente un Fabbricato che sviluppa 4 piani interamente fuori terra, edificato nel 1980, ubicato tra le Vie Acqueviole e Tindaro La Rosa, con struttura in acciaio formata da un reticolo di telai tridimensionali e dimensioni in pianta di ml 64×27 circa, con Piano Terra, Piano 1°/Ammezzato, Piano 2° e Piano 3°. Al P.T. sono presenti i locali destinati a officina meccanica, magazzino pezzi di ricambio, area espositiva (concessionaria) oltre a vari locali tecnici e servizi igienici; Al P 1° / Piano Ammezzato sono presenti uffici, sale riunioni e locali tecnici con servizi igienici. Al piano secondo, collegato da una rampa in calcestruzzo armato che permette l’accesso degli autoveicoli, è ubicata la carrozzeria, oltre a locali tecnici e servizi igienici. Prezzo base Euro 3.700.000,00. Offerta minima: Euro 2.775.000,00. Termine presentazione offerte: 25/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 29/05/26 ore 11:30. c/o Via Acqueviole 125 Milazzo Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Gianluca Carrozza tel. 0909701537 – 3495869143. Rif. RGE 62/2024 BC909158