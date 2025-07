Aste giudiziarie su Tempostretto, nuovi immobili in vendita nel Messinese

Abitazioni e box

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA GIACOMO LEOPARDI, 76 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE posto al piano primo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra. E’ individuato al catasto fabbricati al foglio 35 particella 1425 sub. 9, cat. A/2, cl. 11, vani 11,5, rendita euro 861,19, in ditta esatta. Detto appartamento è libero da tutti e quattro i lati. L’immobile di cui sopra è stato costruito in forza della Licenza Edilizia n. 1691 rilasciata in data 14.05.1973 e successive varianti. Successivamente è stata rilasciata in data 28.12.1984 Concessione Edilizia n. 1577281284 e successive varianti e successiva Concessione Edilizia in variante n. 2369060488 rilasciata il 06.04.1988. Non è presente il certificato di agibilità. In catasto l’appartamento è censito come unica unità immobiliare mentre di fatto sono due appartamenti regolarmente autorizzati. Prezzo base Euro 64.410,00. Offerta minima: Euro 48.500,00. Termine presentazione offerte: 13/10/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/10/25 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosaria Calabro’ tel. 0909797099 – 3935727629. Rif. RGE 62/2023 BC886616

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – CONTRADA PETRARO PIAZZA VERGA, 36 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO ricadente nella palazzina “6”, scala B, interno 12, ubicato al piano terzo (quarta elevazione fuori terra) composto da 5 vani oltre accessori, con annessa cantina di pertinenza distinta con l’interno n. 12, ubicata al piano terra (prima elevazione fuori terra) dello stesso edificio. Identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Barcellona P.G, al foglio 18 particella 9 sub. 12, categoria A/4, classe 9, consistenza 7,5 vani, rendita Euro 271,14. Prezzo base Euro 64.850,00. Offerta minima: Euro 48.638,00. Termine presentazione offerte: 13/10/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/10/25 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Benedetto Calderone tel. 0909795034 – 3284144658. Rif. RGE 51/2024 BC887390

FURNARI (ME) – CONTRADA CINQUEFONTANE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) RUSTICO (unità in corso di costruzione) con superficie commerciale di 179,00 mq, ad una elevazione f.t. oltre porzione di cantinato e annesso terreno. Identificazione catastale: Foglio 16, part. 716 (Catasto Fabbricati), categoria F/3, indirizzo catastale: Contrada Cinquefontane n. SNC, piano: S1 – T; Foglio 16, part. 159 (Catasto terreni), qualità/classe Area Rurale, superficie 115 mq e al Foglio 16 part. 521 (Catasto terreni), qualità/classe Fabb. Rurale, superficie 70 mq. Presenti difformità catastali: immobile non conforme ma regolarizzabile. Prezzo base Euro 58.977,00. Offerta minima: Euro 44.233,00. Termine presentazione offerte: 13/10/25 ore 12:00. VIA VITTORIO EMANUELE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) APPARTAMENTO con superficie commerciale di 85,00 mq, al piano T-1. Identificazione catastale: Foglio 10 part. 790 sub 1 (Catasto Fabbricati), classe 2, consistenza 2 vani, rendita 67,14 Euro, indirizzo catastale: Via Vittorio Emanuele n. 172, piano: T-1. Abitazione di tipo popolare totalmente da restaurare. Presenti difformità catastali (diversa disposizione aperture): immobile non conforme ma regolarizzabile. Prezzo base Euro 11.672,00. Offerta minima: Euro 8.754,00. Termine presentazione offerte: 13/10/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/10/25 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Irene Gambadauro tel. 0909702648 – 3471900336. Rif. RGE 105/2022 BC888123

FURNARI (ME) – VIA F.CRISPI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO per civile abitazione a piano terra con pertinenze esclusive (garage, lavanderia W.C. e corte), sito in via F.Crispi ( traversa cui si accede da via Risorgimento), costituito da ingresso, disimpegno, tre camere, cucina, pranzo-soggiorno e bagno, dotato di cortile retrostante e latistante (spazio di isolamento), di locale lavanderia,W.C. e locale garage edificati sullo spazio di isolamento al confine ovest con altra ditta. Rispetto al progetto approvato, presenta delle difformità sanabili ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e altre non sanabili ma suscettibili di ripristino alle previsioni progettuali, secondo quanto indicato nella relazione di stima.In catasto è identificato al fg. 9 part. 873 sub 3, Cat. A/4, cl. 5, vani 6,5, rend. € 352,48, p.T. Prezzo base Euro 49.500,00. Offerta minima: Euro 37.125,00. Termine presentazione offerte: 09/10/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) APPARTAMENTO per civile abitazione costituito da ingresso, disimpegno, tre camere, cucina, bagno, locale W.C., posto al piano primo di un fabbricato sito in via F.Crispi ( traversa cui si accede da via Risorgimento), con pertinenze esclusive ( locale deposito al piano secondo, copertura terrazzata di quest’ultimo e lastrico solare). Rispetto al progetto approvato presenta delle difformità sanabili ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e altre non sanabili ma suscettibili di ripristino delle previsioni progettuali, secondo quanto indicato nella relazione di stima. In catasto l’appartamento è identificato al fg. 9 part. 873 sub 5, Cat. A/4, cl. 5, vani 7,5, rend. € 406,71, p. 1°. Prezzo base Euro 45.000,00. Offerta minima: Euro 33.750,00. Termine presentazione offerte: 09/10/25 ore 12:00. CONTRADA SAIATINE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) VILLETTA UNIFAMILIARE ad un’elevazione fuori terra di tipo economico in c.da Saiatine, costituita da un’unità immobiliare e portico di pertinenza, composta da due camere, locale-pranzo-soggiorno, disimpegno, cucinino, bagno, oltre portico esterno. Nel catasto del Comune di Furnari è identificata al fg. 2, part. 1081 (catasto fabbricati), partita 1840, cat. A/4, cl. 5, vani 5,5, rendita € 298,25. Prezzo base Euro 32.000,00. Offerta minima: Euro 24.000,00. Termine presentazione offerte: 09/10/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/10/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Daniela Cultrera tel. 0909224046. Rif. RGE 9/2022 BC887641

FURNARI (ME) – CONTRADA SAIATINE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – CASA INDIPENDENTE (villetta a schiera) a Furnari (ME), C.da Saiatine (Villaggio Laura), della superficie commerciale 56 mq per la quota intera di piena proprietà di (dato oscurato). Fabbricato a due elevazioni f.t. composto da: Piano terra: soggiorno, una zona letto, un bagno. Piano primo: una zona letto, un bagno, balcone. La casa è dotata di: cortile anteriore e posteriore di 58 mq tot., posto auto scoperto di pertinenza di mq 11. Catasto: Fabbricato (X) sito nel Comune di Furnari (ME), Contrada Siena Interno 6 Piano T-1 in catasto foglio 1 particella 486, graffata con part. 470 e part. 431 sub 5, cat. A/2, cl. 3, vani 3,5, superficie catastale totale 66 mq, escluso aree scoperte 57 mq, r.c. €.124,72. Contrada Siena Interno 30 Piano T in catasto foglio 1, part. 523 sub 1, cat. C/6, cl. 1, mq 10, r.c. €. 13,43. Prezzo base Euro 74.500,00. Offerta minima: Euro 55.875,00. Termine presentazione offerte: 10/10/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/10/25 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Davide Coppolino tel. 3496762517. Rif. RGE 63/2023 BC886218

GUALTIERI SICAMINO’ (ME) – VIA DUCA, 91 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO a 4 elevazioni f.t. sito nel Comune di Gualltieri Sicaminò, via Duca n. 91, censito in Catasto al foglio 4, part. 2291, sub.2, cat. A/2, cl. 2, 5 vani, r.c. Euro 170,43. L’immobile, della superficie commerciale complessiva di mq 148 ca., ha accesso diretto dalla via Duca: al piano terra è presente solo il vano scala che permette l’accesso all’unità abitativa che si sviluppa in altezza; al piano primo sono presenti due vani adibiti rispettivamente a cucina/soggiorno e ripostiglio ed un ampio disimpegno; al piano secondo sono presenti camera da letto, ripostiglio, wc ed un piccolo corridoio di disimpegno che porta ad un balconcino prospettante la via Duca; il piano terzo è costituito dal lastrico solare di copertura. Prezzo base Euro 21.937,80. Offerta minima: Euro 16.453,35. Termine presentazione offerte: 20/10/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/10/25 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Luigi Tinuzzo tel. 0906012019. Rif. RGE 60/2021 BC887321

MILAZZO (ME) – VIA UMBERTO, 1 – 43 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ APPARTAMENTO sito al piano quarto di un edificio a cinque elevazioni f.t al quale si accede tramite un vano scala condominiale senza ascensore, composto da disimpegno- Camera da letto- Guardaroba- WC con doccia- Cucina; in catasto al foglio 26 particella 459 sub. 4, categoria A/2, classe 04, consistenza 3,5 vani, rendita 115,69 , superficie lorda complessiva mq. 78 circa. Prezzo base Euro 73.125,00. Offerta minima: Euro 54.843,75. Termine presentazione offerte: 11/09/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/09/25 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Maria Luisa Campagna tel. 090672181 – 3388983039. Rif. RGE 35/2024 BC887249

PACE DEL MELA (ME) – VIALE AUDITORIUM, 14 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE adibita per civile abitazione appartenente, in regime di comunione legale dei beni, ai coniugi esecutati, posta al piano terra del corpo A di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra composto da due corpi di fabbrica posti perpendicolarmente e separati da giunto tecnico. L’appartamento copre una superficie di mq 99,75 per un’altezza utile di ml 3,00, individuato al N.C.E.U. del Comune di Pace del Mela al Foglio 7 Part. 1438 sub 4 e 1440 sub 4. Prezzo base Euro 65.928,75. Offerta minima: Euro 49.446,56. Termine presentazione offerte: 09/10/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/10/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Alfano tel. 0909765227 – 3921584187. Rif. RGE 23/2024 BC887322

SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – VIA PATTINA, 37 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE al paino II. In catasto al fg. 27, part. 17, sub. 3, cat. A/2, classe 5, mq. 148,39, rendita 300,58. Prezzo base Euro 72.900,00. Offerta minima: Euro 54.675,00. Termine presentazione offerte: 13/10/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/10/25 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita Avv. Melangela Scolaro tel. 090/9715031 – 3474007226. Custode Giudiziario Avv. Maria Letizia Navarra tel. 090671582. Rif. RGE 67/2023 BC887265

TERME VIGLIATORE (ME) – VIA COMUNALE, 37 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA ED INTERA PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO posto al piano primo di un fabbricato a 2 elevazioni f.t. in muratura portante, della superficie commerciale di 109,68 mq (superficie coperta mq 110). In catasto fabbricati del Comune di Terme Vigliatore si individua al foglio 2, part. 355 sub. 2, Cat. A/4, classe 6, 5,5 vani superficie catastale 101 mq escluse aree scoperte. Prezzo base Euro 15.787,00. Offerta minima: 11.840,25. Termine presentazione offerte: 20/10/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/10/25 ore 15:30. c/o Barcellona Pozzo di Gotto, Via Ten. Col. Arcodaci n. 44 Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lorenzo Isaia tel. 3283919155. Rif. RGE 73/2023 BC887246

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche ed agricole