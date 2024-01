Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita nella zona tirrenica

Vendite a Barcellona Pozzo di Gotto, Vulcano, Pace del Mela e S. Lucia del Mela

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” venerdì 19 gennaio 2024

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.D.G.

Abitazioni e box

FALL 16/2019 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIALE TORRENTE IDRIA, 50 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO UNICO) QUOTA INDIVISA DI METÀ DI UN APPARTAMENTO che si sviluppa su tre livelli con superficie di mq. 173,30 circa, oltre verande e balconi di mq. 37,51. L’appartamento, al piano terra, è costituito da un soggiorno ed una cucina tinello, oltre un ripostiglio, un bagno ed un cucinino. Al piano primo sono ubicati due camere da letto, un bagno ed esternamente un terrazzo ed un balcone. Al piano secondo sono ubicati una camera da letto, un bagno ed un ampio terrazzo. L’accesso ai vari livelli dell’appartamento avviene mediante una scala interna. L’immobile è identificato catastalmente al Catasto fabbricati del Comune di Barcellona P.G. Al foglio 56, particella 34 sub 1, classe 9, consistenza 8 vani, rendita Euro 433,82. Prezzo base Euro 38.600,00. Offerta minima: Euro 28.950,00. Termine presentazione offerte: 11/03/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/03/24 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.D. Dott. Mirko Intravaia. Curatore Fallimentare Avv. Mario Scardino tel. 0909703648. Rif. FALL 16/2019 BC857362

Abitazioni e box

RGE 8/2016 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA MAZZINI, 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO sito al piano terra del fabbricato a tre elevazioni fuori terra, individuato in N.C.E.U. al Fg. 17, part. n. 338 sub 2, categoria A/2, classe 7, vani 6,5, della superficie di mq 163,55 (oltre un pozzo luce di mq 7,60) rendita Euro 251,77. L’immobile si presenta in cattivo stato di manutenzione causa la presenza di umidità e muffe ed allo stato viene utilizzato come deposito in uso ai debitori esecutati. Prezzo base Euro 15.188,00. Offerta minima: Euro 11.391,00. Termine presentazione offerte: 11/03/24 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO sito al piano primo del fabbricato a tre elevazioni fuori terra, individuato in N.C.E.U. al Fg. 17, part. n. 338 sub 6, categoria A/2, classe 8, vani 7,5, della superficie di mq 163,55 (oltre a balconi per mq 9,00) rendita Euro 344,73. L’immobile si presenta in buono stato conservativo ed è occupato dai debitori esecutati. Prezzo base Euro 17.920,00. Offerta minima: Euro 13.440,00. Termine presentazione offerte: 11/03/24 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO sito al piano primo del fabbricato a tre elevazioni fuori terra, individuato in N.C.E.U. al Fg. 17, part. n. 338 sub 7, categoria A/2, classe 7, vani 6, della superficie di mq 128,06 (oltre a terrazzo di mq 43,20) rendita Euro 232,41. L’immobile si presenta in buono stato di manutenzione ed è occupato dai debitori esecutati. Si precisa che, originariamente progettato come mera copertura, è stato realizzato in violazione dell’autorizzazione edilizia rilasciata il 9/11/1993. Prezzo base Euro 11.494,00. Offerta minima: Euro 8.620,50. Termine presentazione offerte: 11/03/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/03/24 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Carmela Pirri tel. 0909797099. Custode Giudiziario Avv. Carmela Pirri tel. 0909797099. Rif. RGE 8/2016 BC857155 – Si possono consultare gli allegati al link : https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-barcellona-pozzo-di-gotto-via-mazzini-4

Abitazioni e box

RGE 24/2015 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA STATALE ORETO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO ubicato al primo piano di un edificio a cinque elevazioni f.t., di mq. 172 circa, oltre balconi di mq. 21,42 circa. L’unità immobiliare è composta da tre stanze da letto, cucina, salone, ripostiglio e due bagni. Prezzo base Euro 122.699,50. Offerta minima: Euro 92.025,00. Termine presentazione offerte: 11/03/24 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 7) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO allo stato semirustico ubicato al secondo piano di un edificio a cinque elevazioni f.t., di mq. 155,00 circa, oltre balconi di mq. 27,65 circa. Prezzo base Euro 81.444,94. Offerta minima: Euro 61.083,75. Termine presentazione offerte: 11/03/24 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 9) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO allo stato rustico, senza rifinitura delle pareti, ubicato al terzo piano di un edificio a cinque elevazioni f.t., di mq. 158,00 circa, oltre balconi di mq. 32,87 circa. Prezzo base Euro 73.595,00. Offerta minima: Euro 55.196,25. Termine presentazione offerte: 11/03/24 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 12) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO allo stato rustico, ubicato al quarto piano di un edificio a cinque elevazioni f.t., di mq. 155,00 circa, oltre balconi di mq. 32,87 circa. L’unità immobiliare è composta da un vano, allo stato, risulta costituita da un unico ambiente, senza tramezzature e pareti interne. Prezzo base Euro 74.620,00. Offerta minima: Euro 55.965,00. Termine presentazione offerte: 11/03/24 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 14) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN LOCALE ACCESSORIO E LASTRICO SOLARE, ubicato al quinto piano di un edificio a cinque elevazioni f.t. L’unità immobiliare risulta costituita da un unico vano, con destinazione lavanderia, di mq. 65,74 e da un ampio terrazzo, di mq. 530,36. Prezzo base Euro 37.765,00. Offerta minima: Euro 28.323,75. Termine presentazione offerte: 11/03/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/03/24 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mario Scardino tel. 0909703648. Rif. RGE 24/2015 BC858154

LIPARI (ME) – ISOLA VULCANO, STRADA PROVINCIALE, 178 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 7 Bis) PROPRIETÀ DI UNA ABITAZIONE IN VILLINO ubicata a circa 200 mt. dal porto. L’unità immobiliare è composta dalla cucina, da altri tre vani e tre bagni, per una superficie dell’area coperta di mq. 93 circa, oltre ad un portico ed un cortile interno di pertinenza dell’estensione di mq. 90 circa. Prezzo base Euro 145.905,90. Offerta minima: Euro 109.429,45. Termine presentazione offerte: 11/03/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/03/24 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mario Scardino tel. 0909703648. Rif. RGE 24/2015 BC858146 Si possono consultare gli allegati al link : https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pozzo-di-gotto-immobili-vari-12

Terreni

RGE 37/2005 SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – CONTRADA INARDO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UN TERRENO della superficie di mq. 962.000 utilizzato per l’attività di estrazione e frantumazione di inerti. Nel catasto terreni del Comune di Santa Lucia del Mela al foglio 37, particella 28, di ha 87.74.70, pascolo, reddito dominicale Euro 906,35, reddito agrario Euro 226,59 particella 42 di ha 6.09.50, sem. ir. reddito dominicale Euro 330,52, reddito agrario Euro 188,87, e particella 79 di ha 3.04.40, pascolo, reddito dominicale Euro 31,44, reddito agrario Euro 7,86. Prezzo base Euro 886.000,00. Offerta minima: Euro 664.500,00. Termine presentazione offerte: 11/03/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/03/24 ore 13:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sitowww.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Angelina Aveni tel. 0909283486 – 3387562188. Rif. RGE 37/2005 BC858023 Si possono consultare gli allegati al link https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pozzo-di-gotto-santa-lucia-del-mela-me-contrada-inardo

Abitazioni e box

RGE 59/2022BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA ANGELO MUSCO, 20 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – IMMOBILE sito nel Comune di Barcellona P.G. (ME) Via Angelo Musco n°20, Villetta a schiera centrale, in catasta fabbricati al Foglio 20, particella 1302 sub 3, cat. A/7, classe 2, consistenza 6 vani, rendita 387,34 – piano terra e primo piano – Intera proprietà. Prezzo base Euro 113.250,00. Offerta minima: Euro 84.937,50. Termine presentazione offerte: 18/03/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 22/03/24 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Alessandro Campo tel. 0909410307. Rif. RGE 59/2022 BC858229 Si possono consultare gli allegati al link https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pozzo-di-gotto-via-angelo-musco-20

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche ed agricole

RGE 67/2020 PACE DEL MELA (ME) – ZONA INDUSTRIALE DI GIAMMORO, CONTRADA GABBIA, ASSE VIARIO D, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE adibito a deposito commerciale della superficie commerciale lorda di mq. 4.700 circa. Esso è costituito da un unico ambiente a piano terra (lunghezza 60,40 m; larghezza 66,40m; altezza media 11 m) con 4 aperture sul lato Ovest e da un soppalco realizzato nella zona ovest, non suddiviso in ambienti destinati ad ufficio come da progetto, delle dimensioni di m. 60,40 di lunghezza e m. 11,55 di larghezza ed è posizionato ad un’altezza di m. 6,55 dal piano di calpestio. In atto è possibile accedere al soppalco solo con un elevatore perché non sono state realizzate le scale di collegamento. L’immobile è altresì dotato lungo tutto il perimetro esterno di ampia corte. Una porzione dell’area esterna lato Est è occupata da una struttura abusivamente realizzata da terzi proprietari del capannone confinante. L’immobile è identificato in ditta esatta al foglio 2, part. 2228, sub. 1 (il piano terra), categoria D/1 rendita € 46.346,00 e sub. 2 (il tetto di copertura), categoria D/1 rendita € 2.000,00. Prezzo base Euro 1.626.900,00. Offerta minima: Euro 1.220.175,00. Termine presentazione offerte: 11/03/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 15/03/24 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Attilio De Gregorio tel. 0906413095. Rif. RGE 67/2020 BC858143 Si possono consultare gli allegati al link https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pozzo-di-gotto-pace-del-mela-me-zona-industriale-di-giammoro-contrada-gabbia

Abitazioni e box

RGE 74/2020 PACE DEL MELA (ME) – VIA CAMASTRÀ, 57/A – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO sito ai piani 2-3 di una porzione di fabbricato a quattro elevazioni fuori terra (scala 6), facente parte di due schiere di fabbricati del medesimo complesso “Belvedere”, a cui si accede dalla pubblica Via Camastrà attraverso un cancello ed una stradella, con superficie commerciale di 116,68 mq, in N.C.E.U. al Fg. 12 part. 1262 sub 18, cat. A/2, cl. 06, vani 6,5, rendita Euro 305,48 munito di posto auto (stallo 18). Immobile libero, in discreto stato di manutenzione, presenta difformità edilizie sanabili con una spesa stimata in Euro 3.700,00. Prezzo base Euro 54.800,00. Offerta minima: Euro 41.100,00. Termine presentazione offerte: 18/03/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 22/03/24 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Carmela Pirri tel. 0909797099. Custode Giudiziario Avv. Carmela Pirri tel. 0909797099. Rif. RGE 74/2020 BC857153 Si possono consultare gli allegati al link: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pozzo-di-gotto-pace-del-mela-me-via-camastra-57-a-2

Abitazioni e box

RGE 109/2009 PACE DEL MELA (ME) – VIA POPIELUSKO, 17 – IMMOBILE, ubicato nel Comune di Pace del Mela, frazione Giammoro, Via Padre Popielusko: • Appartamento di civile abitazione posto al piano terzo(quarta elevazione fuori terra) facente parte di un piu’ grande edificio condominiale (corpo B) munito di ascensore. L’appartamento si compone da due camere da letto, un bagno, un wc, una cucina pranzo, un soggiorno, oltre un ripostiglio ed il corridoio. Vi è anche un’ampia terrazza a livello ed un lastrico solare al piano superiore. Annesso a detto appartamento vi è un posto auto scoperto ubicato nella zona parcheggio scoperta, facente parte del medesimo complesso edilizio. Il tutto in ditta esatta. Il fabbricato di cui fa parte l’appartamento in oggetto è stato costruito in forza di concessione edilizia n.6/92 del 24/09/92 e successiva concessione edilizia in variante n.13/93 del 20/09/93 rilasciate dal Comune di Pace del Mela. Non esiste certificato di abitabilità/agibilità. In catasto, l’appartamento, si individua al foglio 5 particella 1530 sub.21, cat. A/2, cl.6, vani 6, rendita euro 281,99, Via Nuova, P-3-4, scala A, mentre l’annesso posto auto è individuato al foglio 5 particella 1538 sub.38, cat. C/6, cl. 12, mq. 12, rendita euro 15,49, Via Nuova, P-T. Prezzo base Euro 34.875,00. Offerta minima: Euro 26.157,00. Termine presentazione offerte: 13/03/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/03/24 ore 17:00. c/o via Ten Col Arcodaci 44 Barcellona Pozzo Di Gotto G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosaria Calabro’ tel. 0909797099 – 3935727629. Rif. RGE 109/2009 BC858017 Si possono consultare gli allegati al link: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pozzo-di-gotto-pace-del-mela-me-via-popielusko-17

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche ed agricole

RGE 113/2013 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA RAPISARDI, 9 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) LABORATORIO con autorimessa. Unica unità immobiliare posta al piano terra. Superficie complessiva mq. 208 c.a. Fg. 36, part. 812, sub. 2, 3, 4 e 5. Prezzo base Euro 24.300,00. Offerta minima: Euro 18.225,00. Termine presentazione offerte: 15/03/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/03/24 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Nunziata Giuffrida tel. 0906783616 – 3382304044. Rif. RGE 113/2013 BC858195 Si possono consultare gli allegati al link : https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pozzo-di-gotto-via-rapisardi-9