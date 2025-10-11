Atletica Savoca, Marta Maimone vince al Trofeo Coni nel tetrathlon B

La talentuosa portacolori orange si impone a Lignano Sabbiadoro nella categoria ragazzi nella prova con quattro specialità: 60 metri, lancio del vortex, salto in lungo e 1km di marcia

SAVOCA – Strepitosa vittoria di Marta Maimone al “Trofeo CONI”. La talentuosa portacolori dell’Atletica Savoca si è imposta nel “Tetrathlon B”, totalizzando il maggior numero di punti nelle quattro specialità previste dalla categoria Ragazze (nate negli anni 2012 e 2013): 60 metri, lancio del vortex, salto in lungo e 1000 metri di marcia. Questo prestigioso risultato è stato ottenuto a Lignano Sabbiadoro, ridente località in provincia di Udine, nella manifestazione Tricolore multidisciplinare, dedicata agli Under 14 e giunta quest’anno alla decima edizione. Nella classifica complessiva, la 13enne Maimone ha raggiunto quota 2873 punti, davanti alla pugliese Ilenia Giusti (2782) e alla trentina Caterina Marini (2715).

“Siamo felicissimi per l’impresa compiuta da Marta – dichiara il tecnico dell’Atletica Savoca Antonello Aliberti -. È stata bravissima e questo successo, oltre al suo elevato valore sportivo, rappresenta un momento di riscatto, di resilienza e di orgoglio per la nostra società, le famiglie che ci seguono, per Savoca, comune dove Marta risiede, e per l’intero comprensorio ionico”.

Per quanto riguarda, invece, le rappresentative regionali, il Veneto ha primeggiato, precedendo Marche e Lazio. Quinta la Sicilia (“Ragazze” seconde, “Ragazzi” quinti), che ha confermato, così, di avere diversi interessanti prospetti nel proprio vivaio dell’atletica leggera.