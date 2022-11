L'Atletica Savoca vince l'oro e va più volte a podio nel Memorial Aliberti - Tempostretto

La competizione organizzata proprio dalla società jonica ha regalato loro grandi soddisfazioni

SANTA TERESA DI RIVA – L’arancione delle maglie dell’Atletica Savoca ha spiccato nell’11ª edizione del “Trofeo Curri chi ti pigghiu – Memorial Salvatore Aliberti”, che si è svolta a Santa Teresa di Riva. La manifestazione, ben organizzata proprio dall’Atletica Savoca con il patrocinio e la fattiva collaborazione del Comune di Santa Teresa di Riva, era valida come Campionato Regionale Fidal Ragazzi/e e Cadetti/e di corsa su strada.

Numerosi ed entusiasti i partecipanti della società della Val d’Agrò, a partire da “Paperini” ed Esordienti, che, incitati dal caloroso tifo di genitori e parenti, hanno dato vita ad entusiasmanti gare. Poi, nella prova più lunga di 8,3 km, la vittoria assoluta è andata al beniamino di casa Saverio Filippo Amasi, che ha sbaragliato la concorrenza con il crono di 28’00”.

Tanta era l’attesa per le prove che mettevano in palio gli ambiti titoli siciliani Ragazzi/e Cadetti/e, che sono stati conquistati da: Luca Cavazzuti (Siracusatletica), campione italiano, e Viviana Salonia, entrambi della Siracusatletica, tra i Cadetti/e e dai Ragazzi/e Simone Spadaro (Atletica Villafranca) e Giulia Candido (Correndo per Acireale). Ottime le prestazioni fornite da Sara Santoro (argento Cadette), Santi Arici (argento Ragazzi) Gisele Russotti (argento Ragazze) e Simone Ciatto (bronzo Cadetti), tutti tesserati Atletica Savoca.

I buoni risultati dell’Atletica Savoca

La stessa società della presidente Manuela Trimarchi ha trionfato nella classifica a squadre con i Ragazzi (Arici, Manuel Trovato, Riccardo Zingales ed Enrico Luzon) ed è salita sul secondo gradino del podio con: Cadetti (Ciatto, Victor Di Pasquale, Valerio di Bella e Christian Scimone), Cadette (Santoro, Michela Leo, Matilde Curcuruto e Ada Ballisto) e Ragazze (Russotti, Giulia Sveva Principato, Ginevra Bonanno, Elisa De Simone, Ginevra Ballone, Martina Leo, Noemi Informante, Elena Trischitta, Aurora Santoro, Federica Restifo e Francesca Famulari).

“Siamo, intanto, orgogliosi che la Federazione ci abbia assegnato un campionato regionale di tale prestigio. Nelle quattro categorie abbiamo conquistato un oro e tre argenti e ciò ci soddisfa a pieno – commenta il tecnico Antonello Aliberti – il livello era alto, con la presenza di elementi di grande valore in ambito nazionale, come Cavazzuti, Salonia e Candido. Essere stati competitivi vuol dire che la crescita del gruppo è notevole. Il lavoro portato avanti giornalmente, in ogni condizione climatica, sta dando i frutti sperati”. Hanno presenziato all’evento l’assessore comunale Giammarco Lombardo, che ha ringraziato l’Atletica Savoca per l’importante vetrina data al centro jonico, il presidente della Fidal Sicilia Salvatore Gebbia ed il presidente provinciale della Fidal Nunzio Scolaro.

