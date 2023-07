Atm, 10mila domande per bus e tram a 20 euro: "Stop temporaneo agli abbonamenti" - Tempostretto

La società si gode il successo di "Move Me" e non esclude la possibilità di riattivare l'opportunità. Campagna; "Noi travolti dalle richieste"

MESSINA – Oltre diecimila domande dal 26 giugno. Come anticipato da Tempostretto, boom di domande per l’opportunità d’abbonamento annuale “Move Me” per bus e tram alla cifra di 20 euro e per i parcheggi di interscambio (escluso il Fosso) al costo annuale di 120 euro. Così ha chiuso alle 23,59 del 14 luglio la piattaforma di Atm per la sottoscrizione degli abbonamenti per l’incentivazione all’uso del trasporto pubblico locale. Al momento sono oltre 10mila le richieste pervenute attraverso la compilazione del form presente sul sito aziendale e si potrebbe trattare di uno “stop temporaneo”. Sottolinea il presidente Giuseppe Campagna: “Siamo stati letteralmente travolti dalle richieste. Adesso chiedo un po’ di pazienza e poi saranno distribuite le tessere di abbonamento a chi ne ha fatto richiesta; intanto abbiamo già evaso più di 4000 istanze.

Dopo l’istruttoria delle richieste, Atm “non esclude la possibilità che possa essere aperta una finestra per fare fronte ad eventuali nuove richieste di abbonamento a prezzi vantaggiosi per gli utenti del servizio di trasporto pubblico. Il tutto compatibilmente con le risorse disponibili nell’ambito del finanziamento ricevuto dal Comune per l’azienda di trasporti locale”.

Intanto, sono stati già rilasciate dagli uffici più di 2.500 tessere di abbonamento”. Il presidente, di fronte alle tante lamentele ricevute anche dal nostro giornale, per le mancate risposte al telefono, invoca un po’ di pazienza: “Presto saranno distribuite le rimanenti tessere di abbonamento a chi ne ha fatto richiesta. I nostri uffici stanno lavorando contestualmente anche su altri fronti, come il rilascio dei pass a Torre Faro e alle richieste per il bonus trasporti”. Arriverà a chi ha fatto richiesta una mail e poi potrà presentarsi negli uffici della società.

“L’approccio dei messinesi nei confronti di Atm è cambiato”

Per Campagna, “la risposta costituisce un’attestazione di stima nei confronti dell’azienda che mi pregio di presiedere. Il successo di MovMe è frutto dell’occasione imperdibile di sottoscrivere un abbonamento a prezzo ridottissimo ma, al tempo stesso, dimostra come sia cambiato l’approccio dei messinesi nei confronti di Atm. Un’azienda che era considerata un carrozzone e che oggi, grazie ad un lavoro straordinario di tutti i dipendenti e i dirigenti, offre un servizio efficiente ed apprezzato dai messinesi. Questo mi inorgoglisce perché, con il lavoro di squadra, è cambiata la percezione che il cittadino ha della società. E ripaga la fiducia del sindaco Federico Basile”.

Nel frattempo, Atm ha potenziato lo “Shuttle” notturno. Con una corsa ogni mezz’ora a partire dalle 22,30 e fino alle 5 del mattino del giorno successivo per tutto il periodo estivo.

