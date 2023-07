Bus a 20 euro. "Atm non risponde", Campagna: "Già 10mila domande, ci vuole pazienza" - Tempostretto

Le proteste dei cittadini e la replica della società: "Abbiamo approvato più di quattromila rischieste, serve tempo"

MESSINA – In questi giorni tante le attese ma anche le lamentele nei confronti di Atm. Le attese per l’iniziativa dell’abbonamento annuale “Move Me” per bus e tram alla cifra di 20 euro (abbonamenti acquistabili a questo indirizzo). Le lamentele perché non risponde al telefono: “Ho fatto richiesta di abbonamento circa due settimane fa. Non ho ricevuto alcuna risposta. Ho provato con il numero verde ma, dopo qualche minuto di attesa, mi dicono che l’interno da me richiesto non è disponibile. Ho provato tante volte senza successo, come posso risolvere questo problema?”.

Risponde il presidente della società: “Abbiamo ricevuto diecimila domande, dal 26 giugno, in tredici giorni lavorativi. E ne abbiamo accolte più di quattromila, quasi la metà. Tutte le risorse sono impegnate: una decina lavorano per la procedura, che è solo online, e in quattro/cinque allo sportello. Mandiamo una mail e poi l’utente si presenta allo sportello dalle 8 alle 18. Non rispondiamo al telefono? Stiamo lavorando incessantemente e non ce la facciamo a rispondere a tutti. Serve pazienza”.

Campagna tiene a evidenziare il successo dell’iniziativa e tiene a precisare: “Nel frattempo, rilasciamo pass residenti per Torre Faro, primo e secondo pass, e tutta l’attività ordinaria. Se Move Me è stato così apprezzato significa che la domanda di servizio pubblico sta crescendo”.

Non sono mancati, in alcuni casi, gli intoppi tecnici nella compilazione online: dall’invio della registrazione video, invece d’inviare l’allegato della carta d’identità, alla mancata compilazione del codice fiscale.

L’iniziativa

20 euro all’anno, invece di 250 euro, come abbonamento per bus e tram. Uno sconto di oltre il 90%, grazie ad un finanziamento europeo del Pon Metro, 3 milioni e 600mila euro, per incentivare i cittadini a usare il trasporto pubblico.

Possono abbonarsi tutti i cittadini, anche i non residenti, se domiciliati o lavoratori a Messina. Idem per gli studenti che attesteranno di essere iscritti in una sede scolastica o universitaria nel territorio comunale. Non ci sono limiti reddituali ma solo quello dell’esaurimento fondi, pari a 11.600 abbonamenti. Se le richieste dovessero superare la disponibilità, il Comune potrà pensare di attingere ad altre risorse. Necessario un minimo di tre validazioni nel primo mese, pena la perdita dell’abbonamento.

Forti sconti anche per i parcheggi di interscambio (escluso il Fosso): in questo caso disponibili solo mille abbonamenti al costo annuale di 120 euro (compreso l’abbonamento ai trasporti), non validi per le strisce blu in strada.

