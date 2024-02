Atm. “70 minuti alla fermata del bus”, le scuse di Campagna

Il presidente: "Cercheremo di fare sempre meglio, in linea con la crescita del trasporto pubblico in questi anni a Messina"

MESSINA – Un utente rimane 70 minuti a una fermata dell’autobus e segnala il disservizio a Tempostretto, rivolgendosi direttamente al presidente dell’Atm. Ed ecco la risposta di Giuseppe Campagna.

Egregio direttore Olivieri,

ho letto con molta attenzione la segnalazione inviata al numero Whatsapp di Tempostretto.it da parte di un utente di Atm Messina che ha raccontato di aver atteso, lo scorso 31 gennaio, ben 70 minuti alla fermata Neurolesi, perché sarebbe saltata la corsa programmata delle 15:10 della linea 25.

Premesso che, purtroppo, non è possibile verificare l’accaduto per un problema tecnico al sistema Avm installato sull’autobus in quel momento destinato alla linea in oggetto, non ho motivo di dubitare che il racconto sia fedele alla realtà, e per questo motivo mi preme porgere le scuse a nome dell’azienda.

L’attuale governance di Atm Spa sa bene che la puntualità e il rispetto delle corse programmate nel corso della giornata nell’ambito del piano di esercizio sono alla base dell’affidabilità del servizio di trasporto pubblico locale e si prodiga ogni giorno per garantire un sistema di mobilità efficiente e soddisfacente per i cittadini.

In questi anni, la fiducia degli utenti nei confronti di Atm è cresciuta in maniera esponenziale, rendendoci profondamente orgogliosi e anche motivati a fare sempre meglio.

Al vostro lettore, che alla fine della lettera si rivolge direttamente a me chiedendomi di far rispettare la partenza dalla fermata Neurolesi della linea 25 alle ore 15:10, voglio assicurare che sia il Cda, che mi onoro di presiedere, sia l’intero management di Atm spa continueranno ad adoperarsi, ciascuno secondo le proprie competenze, affinché siano quotidianamente garantite tutte le corse programmate dall’Azienda Trasporti di Messina, secondo gli orari stabiliti e comunicati all’utenza.

