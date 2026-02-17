L’Atm cerca un’area per il deposito dei bus elettrici

Pubblicato un avviso esplorativo per l'acquisto di un terreno di almeno 4.500 metri quadrati a Messina

MESSINA – Un’indagine di mercato per individuare un’area libera da destinare al ricovero e al deposito dei propri mezzi. L’ha avviata Atm perché l’aumento dei bus elettrici in flotta richiede superfici adeguate per l’installazione delle infrastrutture di ricarica e per la sosta dei veicoli ecologici.

I requisiti del terreno

Secondo quanto previsto dall’avviso, il terreno ricercato deve possedere caratteristiche specifiche per rispondere alle esigenze logistiche dell’azienda. L’area dovrà avere una metratura non inferiore a 4.500 metri quadrati e dovrà trovarsi entro un raggio di circa 4 chilometri dalla sede legale di via La Farina. L’individuazione di questo nuovo spazio è definita dai vertici aziendali come una priorità urgente e non più procrastinabile per garantire l’efficienza del servizio di trasporto pubblico locale.

Modalità di partecipazione

L’indagine ha carattere solo esplorativo e non vincola l’azienda all’acquisto. Gli operatori economici interessati hanno tempo fino alle ore 12 del 20 febbraio 2026 per inviare la propria manifestazione d’interesse. La procedura deve essere espletata esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement del Comune di Messina. L’Atm si riserva comunque la facoltà di non procedere all’acquisto per motivi di opportunità o convenienza.