In via Macello Vecchio ci sarà una statua per Caravaggio

Messina. Via allo studio di fattibilità nell'area che, nell'ambito del più ampio progetto di riqualificazione, sarà dedicata all'artista

MESSINA – Un omaggio permanente a uno dei geni più tormentati e celebrati della storia dell’arte. La Giunta Basile ha approvato una delibera che dà mandato ai Servizi Tecnici di redigere uno studio di fattibilità per l’installazione di una scultura dedicata a Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Il monumento troverà posto in via Macello Vecchio, l’area che, nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione, sarà rinominata proprio “via Caravaggio”.

Il tributo al legame tra l’artista e la città

L’obiettivo è quello di sancire il legame tra Messina e il pittore bergamasco, che soggiornò in riva allo Stretto tra il 1608 e il 1609. In quel periodo, Caravaggio lasciò alla città due dei suoi più grandi capolavori, la Resurrezione di Lazzaro e l’Adorazione dei pastori, oggi custoditi al Museo Accascina di Messina. Con questa iniziativa, si vuole portare idealmente l’artista fuori dalle mura del museo, regalandogli un riconoscimento pubblico nello spazio urbano attraverso un simbolo che parli della sua storia e del suo messaggio filosofico ai cittadini e ai turisti.

Studio di fattibilità e coordinamento per il risanamento

La delibera stabilisce che il Dipartimento Servizi Tecnici dovrà ora interfacciarsi con gli uffici del Commissario al Risanamento. L’area di via Macello Vecchio è infatti già in corso di riqualificazione e l’installazione della statua dovrà essere integrata armoniosamente nel progetto esistente. Lo studio di fattibilità dovrà definire le soluzioni progettuali, valutare i costi di messa in opera e quelli futuri di gestione, garantendo che l’opera diventi un nuovo punto di riferimento artistico per la zona.