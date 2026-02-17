L’UniMe di hockey U14 alla finale del campionato italiano

La squadra peloritana si giocherà il tricolore per il quarto anno consecutivo, è tra le migliori sei d'Italia

Sarà Pala Bonomi di Castello d’Agogna il teatro della Finale Nazionale del Campionato Italiano Under 14 di Hockey Indoor, manifestazione che, per il quarto anno consecutivo, vedrà impegnati in una finale tricolore i giovanissimi del team hockey della SSD UniMe. La SSD UniMe si presenta in provincia di Pavia con l’obiettivo di ben figurare, pur consapevole che per molti atleti si tratta della prima esperienza in una finale nazionale indoor. Un passaggio generazionale importante per il team universitario, che nelle ultime tre stagioni è stato protagonista nella categoria Under 16 e che, adesso, punta ad aprire un nuovo ciclo con i più giovani.

Il regolamento del campionato italiano

A contendersi il titolo tricolore saranno sei formazioni: Paolo Bonomi Pavia, Potenza Picena (Macerata), Polisportiva Juvenilia Oristano, HC Bondeno (Ferrara), CUS Pisa e, appunto, i messinesi. Un parterre di assoluto livello che promette due giornate di grande intensità sportiva.

Le squadre sono state suddivise in due gironi da tre. Nel Girone A figurano i padroni di casa della Paolo Bonomi Pavia, il Potenza Picena e la Polisportiva Juvenilia Oristano. Nel Girone B, invece, sono inserite HC Bondeno, CUS Pisa e SSD UniMe. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alle semifinali incrociate, dalle quali usciranno le finaliste per il Titolo Italiano e le squadre che si contenderanno il terzo posto. Le terze classificate disputeranno invece la finale per il quinto e sesto posto.

“Cercheremo di dare il massimo”

«Arriviamo a questo importante appuntamento in buone condizioni – cosi lo staff tecnico del team grigio-azzurro – ma sappiamo che non sarà semplice. Per molti dei nostri ragazzi è la prima esperienza a questi livelli e confrontarsi con realtà tecnicamente molto competitive rappresenta un momento fondamentale di crescita. In Sicilia il movimento dell’Hockey Indoor è in forte espansione e questo è un segnale estremamente positivo. I ragazzi hanno lavorato intensamente negli ultimi mesi tra campionati e tornei e cercheremo, come sempre, di dare il massimo, consapevoli del valore degli avversari ma pronti a giocarcela fino in fondo».

Il programma della manifestazione prevede per sabato 21 febbraio 2026 le gare di qualificazione dei due gironi, con la SSD UniMe impegnata alle ore 16.00 contro HC Bondeno e alle ore 18.00 contro CUS Pisa. Domenica 22 febbraio spazio alle semifinali a partire dalle ore 9.30, alla finale per il terzo posto alle ore 12.30 e, infine, alla finale per il Titolo Italiano alle ore 13.30. Un nuovo importante capitolo per la SSD UniMe, che continua a confermare la propria presenza stabile ai vertici nazionali giovanili, investendo con continuità nella crescita tecnica e sportiva delle nuove generazioni.