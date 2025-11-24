Atm chiude la campagna promozionale MoveMe con 22mila abbonamenti

Questa mattina il vicesindaco Mondello e la presidente di Atm Grillo hanno formalmente sancito la fine della promozione

Ancora un risultato straordinario per la campagna promozionale “MoveMe”. La terza edizione, iniziata a metà settembre, si è chiusa ufficialmente oggi con ben 22mila abbonamenti. Stamattina, all’Urp dell’Azienda Trasporti, il vicesindaco Salvatore Mondello e la presidente di Atm, Carla Grillo, hanno formalmente sancito la fine della promozione e festeggiato insieme al personale aziendale il traguardo raggiunto.

“Anche in questa terza edizione registriamo numeri record per l’abbonamento MoveME, che ormai è entrato nel cuore e nelle abitudini dei messinesi. Nelle ultime due edizioni, il Comune di Messina ha impiegato risorse proprie per consentire ai cittadini di poter utilizzare il trasporto pubblico locale a prezzo agevolato ed è evidente che l’incentivo stia dando i frutti sperati, con autobus che viaggiano pieni sia di giorno che di notte. Ciascuna delle misure che stiamo mettendo in campo in tema di mobilità, e non solo ovviamente, hanno il medesimo obiettivo: rendere Messina una città che mette le persone al centro, migliorando la qualità della vita di tutti noi”, afferma il sindaco Federico Basile.

“Il trasporto pubblico locale è il perno attorno al quale stiamo costruendo un sistema di mobilità sostenibile, efficiente e a misura d’uomo. I 22 mila abbonamenti MoveMe dimostrano che siamo sulla strada giusta e che finalmente la nostra visione di città sta trovando concreta realizzazione”, dichiara il vicesindaco Mondello.

“In questa terza edizione abbiamo superato noi stessi, migliorando persino il risultato dello scorso anno, quando gli abbonamenti furono 21mila. I 22 mila abbonati MoveMe si aggiungono peraltro agli altri abbonati, che arrivano in totale a 50mila. Non posso negare che per me sia una soddisfazione immensa sapere che così tante persone scelgono ogni giorno Atm per muoversi in città. Il servizio di trasporto pubblico oggi è affidabile e il numero degli abbonati lo certifica”, aggiunge la presidente Grillo.

Chi in questi mesi ha acquistato l’abbonamento MoveME potrà viaggiare sui mezzi pubblici per un anno intero a soli 50 euro.