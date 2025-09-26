 Atm, due nuovi pullman per la linea 39 via tangenziale

venerdì 26 Settembre 2025 - 08:00

Disposto anche un presidio delle forze dell'ordine nelle fermate di Tremestieri e Boccetta

Sono stati attivati due pullman Atm dedicati lungo la tratta autostradale tra le zone sud della città e il centro. Un intervento atteso da tempo e fortemente richiesto dalla Uil Trasporti, volto a garantire maggiore sicurezza, comfort e dignità a tutti i pendolari che ogni giorno usufruiscono del servizio.

“L’introduzione dei nuovi mezzi, strutturati per affrontare al meglio i lunghi tragitti e dotati di adeguati standard di sicurezza, rappresenta un passo importante nella direzione del rispetto dei diritti dei lavoratori del trasporto e dell’utenza” – dice Nino Di Mento, segretario di Uil Trasporti.

Disposto anche un presidio delle forze dell’ordine nelle fermate di Tremestieri e Boccetta. “Un segnale chiaro e concreto che va nella direzione del ripristino dell’ordine e della legalità in un settore troppo spesso lasciato al caos e all’improvvisazione” – conclude Di Mento.

  1. Verita 26 Settembre 2025 08:12

    Francamente al di là delle opinioni e delle motivazioni / giustificazioni addotte da chi ha gestito e approvato il servizio… era molto strano apprendere che si viaggiasse In tangenziale in piedi e reggendosi ai sostegni di un autobus

    Mi chiedo solo come sia potuto accadere

