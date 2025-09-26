Atm, due nuovi pullman per la linea 39 via tangenziale

Disposto anche un presidio delle forze dell'ordine nelle fermate di Tremestieri e Boccetta

Sono stati attivati due pullman Atm dedicati lungo la tratta autostradale tra le zone sud della città e il centro. Un intervento atteso da tempo e fortemente richiesto dalla Uil Trasporti, volto a garantire maggiore sicurezza, comfort e dignità a tutti i pendolari che ogni giorno usufruiscono del servizio.

“L’introduzione dei nuovi mezzi, strutturati per affrontare al meglio i lunghi tragitti e dotati di adeguati standard di sicurezza, rappresenta un passo importante nella direzione del rispetto dei diritti dei lavoratori del trasporto e dell’utenza” – dice Nino Di Mento, segretario di Uil Trasporti.

Disposto anche un presidio delle forze dell’ordine nelle fermate di Tremestieri e Boccetta. “Un segnale chiaro e concreto che va nella direzione del ripristino dell’ordine e della legalità in un settore troppo spesso lasciato al caos e all’improvvisazione” – conclude Di Mento.