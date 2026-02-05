 Centro commerciale a Zafferia, i lavori inizieranno "la prossima settimana"

Giuseppe Fontana

giovedì 05 Febbraio 2026 - 13:45

Lo ha annunciato Filippo Maria Carbonari, amministratore delegato di C.C.C. Centri Commerciali Retail S.r.l.

MESSINA – Giorni decisivi per il tanto atteso Centro commerciale che sorgerà a Zafferia. Tra lunedì e martedì della prossima settimana cominceranno i lavori nel villaggio della zona sud di Messina, con le opere preliminari per l’area di cantiere e poi con gli sbandamenti. A distanza di alcuni anni dall’ingresso nell’area delle prime ruspe e dopo aver risolto diversi problemi burocratici, l’iter quindi ripartirà con l’obiettivo di aprire alla città nel prossimo 2028.

L’annuncio della società e del Comune

Ad annunciarlo è stato Filippo Maria Carbonari, amministratore delegato di C.C.C. Centri Commerciali Retail S.r.l., presente alla conferenza stampa organizzata dall’amministrazione comunale con presenti il sindaco Federico Basile e il direttore generale Salvo Puccio. Quest’ultimo ha parlato di “tre aspetti da considerare. Intanto la tipologia commerciale che sarà complessa. Poi la viabilità, visto che ci sono aspetti legati allo svincolo e alle strade attuali. E infine l’aspetto ambientale perché parliamo di un torrente e bisogna intervenire da questo punto di vita”. Il direttore generale ha parlato anche di un’opera “complessa” per la quale bisogna aprire un tavolo per analizzare “l’insieme delle cose da fare. Il Comune dovrà nominare chi dovrà verificare l’opera, perché è un organo di controllo. Per il resto è un’opera privata. Gradiremmo un intervento della ditta per capire da dove si inizierà e quando”.

L’avvio del cantiere e le aziende coinvolte

Il cantiere, ha spiegato Carbonari, “partirà la prossima settimana e le prime due aziende che partiranno sono di Messina. Vogliamo iniziare la prossima settimana per aprire nel 2028”. Saranno opere preliminari per i cantieri, come le recinzioni, e poi si inizierà con gli sbancamenti. La giunta ha chiesto un piano cantieristico, ha spiegato Puccio, per capire come muoversi anche con le ordinanze di viabilità o con le opere sui sottoservizi. “L’auspicio – ha affermato Basile – è che chiuse tutte le questioni burocratiche e visto l’avvio già la prossima settimana si possa cominciare e concludere quest’opera di cui si parla da tanto tempo. Penso anche allo svincolo che darà un grosso sfogo al traffico della zona sud”.

Occupazione e presentazione del progetto

Nessuno spoiler, però, sul progetto. Soprattutto perché il 20 febbraio prossimo alla Camera di Commercio sarà presentato con maggiori dettagli ai portatori di interesse. Lì la società costruttrice fornirà anche Le proiezioni sull’occupazione. Ma si parla di “1.000 o 1.100 posti di lavoro. L’idea è di far recuperare a Messina quella parte di commercio che negli anni le hanno un po’ tolto Catania e Milazzo”. A cui si aggiungono quelli impiegati in fase di cantiere.

cc zafferia

