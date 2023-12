Atm lancia Up&Go, per i pagamenti con carta direttamente sui bus: "Possibile su tutti i mezzi" - Tempostretto

Sarà possibile pagare semplicemente appoggiando lo smartphone o il bancomat. Basile: "Fa parte del progetto complessivo con i sensori e tutto il resto della tecnologia"

MESSINA – Gli utenti che abitualmente utilizzano gli shuttle se ne saranno già accorti da settimane. Ora lo faranno anche quelli che utilizzeranno qualsiasi autobus e tram. Da oggi su ogni mezzo Atm è possibile acquistare i biglietti da 100 minuti semplicemente appoggiando la carta di credito, il bancomat o gli smartphone, purché abilitati, sulla macchinetta apposita. Un sistema che l’azienda ha presentato di fronte Piazza Unione Europea, spiegato sia dal presidente Giuseppe Campagna sia dal sindaco Federico Basile.

Entrambi hanno poggiato la propria carta e acquistato il biglietto, dimostrando il funzionamento e ricevendo in cambio un “buon viaggio” come augurio. Qualora si dovesse cambiare mezzo, scendendo dal bus o dal tram, il biglietto sarà ancora valido perché poggiando di nuovo la carta si certificherà l’acquisto precedente, senza spendere altri soldi. Basile ha sottolineato, però, che “non è solo la carta, ma i sensori, i gratta e sosta, e tutto ciò che stiamo portando a compimento a livello di tecnologia”. Intanto le richieste per gli abbonamenti MoveMe a 20 euro aumentano ancora ma il tempo stringe.