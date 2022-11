Atm Messina, assunti 7 nuovi autisti. Altri 5 nei prossimi giorni - Tempostretto

Utilizzata la "long list". Campagna: "Più servizi per i cittadini"

MESSINA – Sono entrati in servizio oggi sette nuovi autisti che hanno firmato il contratto venerdì. Si tratta di operatori di esercizio presenti nella “long list”, over 30, che già in passato hanno avuto esperienze lavorative nel trasporto pubblico locale. Le nuove assunzioni, già realizzate e ancora in programma nei prossimi giorni, tra cui altri 5 autisti sempre della graduatoria “long list”, nascono con l’obiettivo di implementare i servizi offerti da Atm alla cittadinanza, arrivando al traguardo dei sei milioni di chilometri per il 2022. Inoltre, si sta favorendo il turnover degli autisti sostituendo quanti andati in pensione o si sono dimessi. “Siamo felici di poter ampliare la famiglia di Atm dando la possibilità ai giovani e meno giovani di avere un lavoro stabile a favore della cittadinanza – ha dichiarato il presidente di Atm, Giuseppe Campagna – Fin dalla nascita della società per azioni abbiamo puntato sul capitale umano: sono gli autisti, i manutentori, gli amministrativi, i nostri ragazzi e ragazze a rendere possibile la presenza in strada ogni giorno autobus e tram, e a permettere la mobilità a Messina. La nostra missione è quella di continuare a valorizzare i nostri dipendenti che ci rendono fieri di far parte di Atm”.

La firma dei nuovi contratti

Nel corso delle prossime settimane proseguiranno le chiamate per gli operatori di esercizio e si completeranno le procedure di selezione per le altre figure professionali ricercate negli ultimi mesi. Le assunzioni oggi annunciate a valere sulla cosiddetta “long list”, evidenziano peraltro che nei termini di validità della suddetta graduatoria, l’Azienda procederà allo scorrimento ed all’assunzione del personale sulla base delle esigenze che si presenteranno via via nel tempo “Atm non taglia le gambe a nessuno – dice Campagna – e chi pensa di fare speculazioni di basso profilo sui padri di famiglia farebbe bene a rivolgersi altrove e non ad una azienda che da quando è stata costituita ad oggi ha assunto oltre 200 lavoratori”.

