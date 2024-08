Audace Cerignola – Messina, il giorno della sfida

Stasera alle ore 20:45 il fischio d'inizio della prima trasferta stagionale

MESSINA – Stasera prima trasferta del Messina. La formazione biancoscudata, reduce dal pareggio all’esordio contro il Potenza al Franco Scoglio, scenderà alle 20:45 in campo al “Domenico Monterisi” contro l’Audace Cerignola.

La formazione pugliese è allenata dall’ex Giuseppe Raffaele e ha iniziato il proprio cammino nel girone C con una vittoria in casa della Juventus Next Gen segnando quattro reti. Torna adesso tra le mura amiche e sarà sicuramente da non sottovalutare il reparto offensivo dei giallo-blu.

La probabile formazione titolare del Messina

Il Messina avrà già degli assenti: per squalifica Manetta, mentre Morleo e Re ancora fuori per acciacchi fisici. I tre in questione non appaiono tra i convocati, mentre si aggiunge alla lista il Primavera Bryan Mameli, che è un difensore. Subito convocato anche l’ultimo arrivato Davide Petrucci, ma crediamo che difficilmente partirà titolare.

È possibile che mister Modica possa schierare tra i pali Krapikas. Per il portiere sarebbe l’esordio in maglia biancoscudata contro una sua ex squadra. In difesa pochi dubbi con Lia e Ortisi titolari delle fasce e in mezzo Marino, finalmente disponibile. Quest’ultimo potrebbe affiancare Rizzo, che già contro il Potenza è partito titolare. Il centrocampo potrebbe tornare a tre con Anzelmo in regia supportato da Garofalo e Frisenna. Ma Frisenna potrebbe essere invertito con Pedicillo, che al momento inseriamo nel tridente d’attacco insieme al rientrante dalla squalifica Petrungaro e a supporto della punta Anatriello, che ha iniziato la stagione con una doppietta.

Probabile formazione del Messina (4-3-3): Krapikas; Lia, Marino, Rizzo, Ortisi; Frisenna, Anzelmo, Garofalo; Petrungaro, Anatriello, Pedicillo.

Settimana ancora turbolenta in casa Messina

Fuori dal campo non si parlano ancora società e Curva Sud. Il presidente Pietro Sciotto aveva invitato i tifosi a sedersi al tavolo, ma questi hanno risposto protestando davanti al Municipio mercoledì e senza risparmiare cori proprio indirizzati al patron. La situazione resta delicata anche se i supporter biancoscudati sono attesi a Cerignola, nel frattempo la società ha individuato in Pippo Trimarchi il nuovo direttore generale, che avrà molte situazioni da sistemare.

Immagine in evidenza di Andrea Rosito,

dalla pagina Facebook dell’Acr Messina

