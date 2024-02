Audio in testo: come convertire un audio in un testo scritto

Redazionale

Redazionale – Hai mai desiderato di trascrivere in maniera totalmente automatica le tue riunioni e meeting? Fino a poco tempo fa per riuscire ad avere una traccia scritta delle proprie conferenze online era necessario scrivere tutto a mano. Adesso però, grazie ad un programma che trasforma qualsiasi audio in testo, potrai evitare questo processo noioso.

Il software di cui ti parliamo si chiama Transkriptor ed è davvero molto valido per riuscire a trasformare i propri audio in testi scritti. In questo articolo ti mostreremo tutte le caratteristiche principali del tool in questione. Se dovrai trascrivere una video riunione o conferenza, grazie a questo programma non dovrai più perdere troppe ore per farlo manualmente.

Che cos’è Transkriptor?

Transkriptor, come anticipato prima, è un programma veramente molto utile per chi deve convertire un audio in testo. Grazie a questo software è possibile infatti risparmiare tantissime ore per eseguire questa procedura, che fino a poco tempo fa, veniva eseguita a mano.

Il tool dispone di un sistema di intelligenza artificiale integrato, che ti evita qualsiasi insidia durante il processo. In questo modo, tu non dovrai fare nient’altro che caricare il tuo file audio e aspettare che venga convertito.

Generalmente otterrai un file audio in versione mp3, mp4 oppure wav, a seconda delle tue necessità e preferenze. Una volta convertito il tuo audio in testo, a questo punto ti basterà esportarlo per scaricarlo e averlo a disposizione.

A cosa serve un convertitore di audio in testo?

Transkriptor è un programma davvero molto valido per chiunque stia cercando di trasformare un audio in un testo scritto. Sarà proprio l’intelligenza artificiale ad eseguire il tutto, convertendo il tuo audio in scritto. Questo è un processo che ti aiuta ad avere una videoconferenza trasformata in materiale testuale in davvero pochi clic.

Solitamente sono gli imprenditori molto impegnati con il proprio lavoro ad usare Transkriptor. Con le sue funzionalità avanzate questo programma riesce a semplificare la vita di aziende, datori di lavoro, freelance o giornalisti che devono pensare a tante questioni importanti.

Chi usa i convertitori audio-testo?

Anche se non sembra, sono veramente tantissimi gli imprenditori o le persone che utilizzano i software che convertono gli audio in scritto. Con questi software si riesce infatti ad ottimizzare il tempo, avendo così modo di dedicarsi maggiormente ad altre cose più importanti.

Gli studenti ad esempio usano spesso questi programmi visto che consentono loro di avere uno scritto delle lezioni registrate. Solitamente le sessioni didattiche in università durano veramente parecchie ore e scrivere tutto diventa impossibile. Ecco che, avere a propria disposizione un software che converte gli audio in scritti, diventa molto utile per avere le lezioni scritte, pronte per essere studiate.

Tuttavia, questo è un tool che può tornare davvero molto utile anche ai content creator che postano davvero tanti contenuti ogni giorno. Nel caso in cui un creatore di contenuti volesse riproporre gli argomenti di altri, potrebbe scaricare il video e ricavare il testo da Transkriptor. Se ti interessa conoscere meglio le caratteristiche e i punti di forza di Transkriptor, dai un’occhiata al sito ufficiale del programma.

Quali sono le caratteristiche principali di Transkriptor: convertitore audio in testo?

Come abbiamo anticipato prima, Transkriptor è un programma che converte audio in formato testuale in modo semplice e veloce. Per riuscire ad ottenere il formato scritto da un audio, è sufficiente usare il programma e avviare la procedura con pochissimi clic.

Questo è un programma davvero molto valido, che si distingue dagli altri per le sue caratteristiche e funzionalità significative. Al primo posto possiamo sicuramente citare le numerose possibilità di esportazione del file. Con questo tool è infatti possibile ottenere il file in formato txt, srt, Word oppure un semplice testo normale da copiare e incollare dove si desidera.

Inoltre grazie a questo software è possibile ricavare un audio in formato testuale, semplicemente incollando un link sul tool. Con una velocità davvero incredibile e una precisione che lascia a bocca aperta, questo tool trasformerà il tuo audio in uno scritto.

Nel caso in cui Transkriptor ti interessasse per lavorare in team, sarai felice di sapere che potrai condividere i file con più persone. Dovrai infatti semplicemente modificare le autorizzazioni alle cartelle e dare gli accessi a chi desideri. In questo modo chiunque potrà avere accesso a tutti i file che sono stati trasformati su questo software.

Domande frequenti

Dove scaricare Transkriptor convertitore di audio in testo?

Per utilizzare Transkriptor non occorre scaricarlo sul proprio computer, visto che lo si può usare dalla versione web che puoi trovare direttamente sul sito ufficiale del programma. Dovrai solamente iscriverti al sito, caricare il file e convertirlo.

Quanto tempo ci mette Transkriptor a convertire l’audio in file testo?

In realtà il tempo che ci impiega Transkriptor a fornire la versione testuale di un audio è davvero poco. Il programma in soli 5 minuti ti permetterà di scaricare il testo che hai convertito dopo aver caricato un file audio sul software.

Si può modificare il file testuale su Transkriptor?

Assolutamente sì, è possibile modificare in qualsiasi momento il file scritto che Transkriptor ti ha fornito in fase di conversione. Potrai infatti apportare tutte le modifiche che desideri, fin quando non sarai soddisfatto del risultato ottenuto.

Conclusione

In conclusione convertire i file audio in testo è davvero molto semplice al giorno d’oggi grazie a certi programmi. Transkriptor in questo senso si rivela molto utile per risparmiare tempo e fatica ad eseguire determinati processi, davvero noiosi.

Nel caso in cui tu abbia salvato diversi file audio e tu voglia ottenere dei testi scritti, potrai sempre affidarti a questo programma. Vista la sua facilità d’uso, le tantissime lingue supportate e le funzionalità avanzate, difficilmente ti troverai male con Transkriptor.