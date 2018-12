Natale. La sfida della Diocesi: al via progetto per ridare speranza ai giovani

MESSINA – Migranti e poveri. E’ rivolto agli ultimi lo sguardo dell’arcivescovo di Messina, mons. Giovanni Accolla, in occasione del Natale. Parla di chi è senza lavoro, “persone alle quali la dignità non può essere restituita con il reddito di cittadinanza. La dignità – ribadisce con forza il presule – passa attraverso l’occupazione”. All’incontro con i giornalisti, si è presentato con il vescovo ausiliare, mons. Cesare Di Pietro. “Il 2 luglio – chiosa l’arcivescovo Accolla – è stata una data centrale del 2018, è il giorno dell’ordinazione episcopale di mons. Di Pietro, un dono della Provvidenza”. Insieme spiegano che è “necessario rimboccarsi le maniche per dare un futuro a Messina, una città che continua a spopolarsi inesorabilmente”. La Diocesi ha avviato un progetto che vede coinvolte l’Università, le scuole e le imprese. “La sfida - spiega mons. Di Pietro – è cercare di trattenere i giovani, creare futuro attraverso l’occupazione affinché i nostri ragazzi possano avere speranza”.

“Un progetto ambizioso – fa eco mons. Accolla – il cui obiettivo è quello di valorizzare al massimo le risorse. Bisogna rischiare. Non possiamo tollerare che Messina veda partire ed abbia altrove persone che valgono, anche giovani”.

L’Istituto Iard ha è già al lavoro per la redazione di un rapporto sulla condizione giovanile nella Città dello Stretto. Una “fotografia” della situazione attuale. S partirà con un Osservatorio permanente, per giungere ad un laboratorio.

Grande attenzione è stata rivolta ai sacerdoti: “L’intenzione – spiega Accolla – è di avere un pastore per ogni comunità, in modo che ne venga percepita la presenza. Le parrocchie non sono delle agenzie. Il 2018 – aggiunge – lo ricorderò in modo particolare anche per le 10 ordinazioni sacerdotali, contraddistinte dallo spirito di fraternità che ha accompagnato il percorso di formazione. Nel 2019 ve ne saranno altre, mentre a febbraio sono in programma delle ordinazioni diaconali”.

L’arcivescovo ha anche annunciato che si terrà a Messina il prossimo agosto la Settimana liturgica nazionale. Ed ha colto l’occasione per sottolineare che “le liturgie a caro prezzo sono uno scandalo: Gesù non si è fatto pagare per essere messo in croce…”.

Il punto focale del lungo dialogo con i giornalisti è stato la centralità dell’uomo, sia esso povero, carcerato, ammalato o migrante. “Natale sarà vero – ha concluso, facendo suo il documento dei vescovi siciliani – solo nell’accoglienza”.