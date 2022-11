Aula bunker "Falcone-Borsellino", il presidente Mattarella all'inaugurazione - Tempostretto

Cerimonia d'Intitolazione a Palermo con il capo dello Stato, il presidente della Regione e quello dell'Ars

Nel nome di Falcone e Borsellino. Intitolazione ai due magistrati dell’aula bunker del carcere Ucciardone: il presidente della Repubblica Sergio della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla cerimonia. Con lui, i ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

“Ricordo indelebile di Falcone e Borsellino

Per il presidente della Regione, “il ricordo di Falcone e Borsellino, da trent’anni ormai, resta indelebile nelle nostre coscienze e nei nostri cuori, nella consapevolezza che ciascuno deve fare la propria parte nel contrasto alla criminalità organizzata: politica, magistratura, forze dell’ordine e società civile, a partire dai nostri giovani. Per loro dobbiamo coltivare la memoria di quanti hanno sacrificato la vita per servire lo Stato. E dobbiamo onorare tutte le vittime di mafia”.