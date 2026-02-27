 Messina, Basile saluta i dipendenti: "Grazie al vostro lavoro raggiunti risultati importanti"

Redazione

venerdì 27 Febbraio 2026 - 17:00

Nella giornata in cui cesserà il suo incarico, il sindaco ha voluto rivolgere alcune parole ai lavoratori di Palazzo Zanca: "Avete dimostrato impegno e dedizione"

MESSINA – Il sindaco Federico Basile, nel giorno in cui cesserà il suo incarico da primo cittadino, ha voluto ringraziare e salutare i dipendenti di Palazzo Zanca. L’incontro nel Salone della Bandiera ha visto la partecipazione degli assessori e del direttore generale del Comune, Salvo Puccio.

Basile ha dichiarato: “Volevo salutare tutti voi insieme alla mia squadra di governo, ma desidero innanzitutto esprimere un sincero ringraziamento a tutti voi per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il mio mandato. Pur essendo stata un’esperienza diversa rispetto ai miei precedenti ruoli come Revisore o Direttore generale, ho avuto sempre a cuore le esigenze di tutti e ho potuto apprezzare il lavoro svolto nei diversi servizi comunali, che ha permesso di ottenere risultati significativi per la città. Grazie di cuore a ciascuno di voi per il contributo costante e prezioso.

Poi Puccio: “Nonostante sia l’ultimo giorno di questa amministrazione, volevo sottolineare l’importante risultato raggiunto in questi anni: un incremento di un terzo delle risorse umane in pianta organica rispetto al momento dell’insediamento dell’amministrazione Basile. Questo risultato testimonia la crescita della città e della nostra macchina amministrativa. Grazie a tutti voi per l’impegno costante: crescere insieme significa rendere migliore la città e rafforzare la nostra comunità. Con questo vi dico grazie e arrivederci”.

