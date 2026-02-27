La Città Metropolitana di Messina acquista tre fuoristrada per garantire sicurezza del territorio

Parco mezzi potenziato per viabilità e protezione civile

La Città Metropolitana di Messina arricchisce il proprio parco mezzi con nuove auto in linea con la mobilità sostenibile di ultima generazione. Si tratta di tre fuoristrada Evo Cross 4 che segnano un importante passo verso il potenziamento dei servizi offerti al territorio.

La consegna si è svolta alla presenza del sindaco metropolitano Federico Basile, del direttore generale Giuseppe Campagna, della capa di Gabinetto Lalla Parisi e del responsabile dell’Ufficio di Gabinetto Gaetano Maggioloti.

I veicoli, concepiti per affrontare percorsi tortuosi e particolarmente difficili, si integrano nel più ampio progetto di rinnovamento e ammodernamento della flotta di veicoli destinati ai vari servizi della Città Metropolitana di Messina.

In particolare, saranno utilizzati per garantire una viabilità più sicura ed efficiente, oltre a supportare le operazioni di protezione civile dell’Autoparco in situazioni di emergenza.

Il Sindaco Metropolitano Federico Basile ha sottolineato come l’acquisizione di questi mezzi sia un ulteriore passo verso una gestione più moderna e responsabile delle risorse pubbliche, con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza dei cittadini. “Questi veicoli sono un esempio tangibile dell’impegno di Palazzo dei Leoni nel promuovere soluzioni innovative per migliorare i servizi e garantire una maggiore qualità della vita”, ha dichiarato Basile.