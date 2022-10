Auteri: "Col Monopoli non dobbiamo subire". I convocati della sfida - Tempostretto

Mister Auteri presenta la trasferta di Monopoli: "Pigiamo sull'acceleratore". Tra i convocati della sfida non c'è Versienti

MESSINA – Acr Messina in viaggio verso Monopoli dove domenica pomeriggio affronterà il Monopoli nell’11ª giornata di campionato in Lega Pro, inizio previsto alle ore 17:30. Nel presentare la sfida mister Auteri ha fatto la conta dei giocatori: Versienti non ci sarà, Camilleri si; come Fazzi e Filì anche se non al meglio.

“Fisicamente stiamo bene – ripete come sempre ormai mister Gaetano Auteri – serve lo stesso atteggiamento visto contro il Latina. La nostra classifica resta precaria, ma non dobbiamo pensare sempre a subire gli avversari. Ho visto una squadra più serena e in fiducia in questa settimana”.

Sulle operazioni di mercato Auteri è realista: “In questo periodo non è facile trovare svincolati. Dobbiamo fare di necessità virtù, senza piangerci addosso. Parlare di trattative adesso non ha senso. Faremo valutazioni soltanto in seguito”.

L’avversario Monopoli

“Il Monopoli – dice mister Auteri – ha giocatori importanti ed è nella categoria da anni. Noi non abbiamo fatto punti in trasferta, dobbiamo pigiare sull’acceleratore. Dobbiamo giocare una grande partita agonisticamente, tecnicamente, tatticamente e mentalmente contro un avversario di livello ed essere capaci di reagire.

“Dobbiamo migliorare le prestazioni individuali e di squadra. Anche con il Latina abbiamo commesso errori, perdendo una marcatura su un calcio d’angolo, con Carletti che avrebbe potuto portarli in vantaggio”.

I convocati per Monopoli – Acr Messina

Portieri: 1. Riccardo Daga (2000); 22. Michal Lewandowski (1996).

Difensori: 5. Gabriele Berto (2003); 15. Manuel Ferrini (1998); 16. Vincenzo Camilleri (1992); 17. Giuseppe Filì (2002); 19. Antony Angileri (2001); 23. Daniele Trasciani (2000); 26 Nicolò Fazzi (1995).

Centrocampisti: 4. Roberto Marino (1998); 6. Lamine Fofana (1998); 14. Amara Konate (1999); 28. Marco Fiorani (2002); 75. Andrea Mallamo (2002).

Attaccanti: 7. Paolo Grillo (1997); 8. Carmine Iannone (2001); 9. Diego Zuppel (2002); 10. Ibourahima Balde (1999); 11. Davis Curiale (1987); 20. Lorenzo Catania (1999); 70. Paolo Napoletano (2002).

