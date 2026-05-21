Autismo: l’Asp di Messina riduce le liste d’attesa e sostiene le famiglie con nuove terapie gratuite e libere

Istituita una Commissione di valutazione dedicata

Un passo importante e concreto per essere vicini alle famiglie e garantire ai bambini e ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico le cure di cui hanno diritto, riducendo i tempi di attesa. L’Asp di Messina annuncia l’avvio di un nuovo progetto, nato in piena attuazione del Programma Regionale per l’Autismo, che amplierà l’offerta di terapie specialistiche sul territorio.

L’istituzione dell’albo per i trattamenti specialistici

L’Azienda Sanitaria istituirà un Albo aperto (senza scadenza) di strutture ed esperti esterni qualificati, specializzati nel trattamento Aba (Analisi applicata del comportamento) e nei metodi Aba-Based (basati sull’Analisi applicata del comportamento). Grazie a questo albo, l’Asp potrà acquistare direttamente le prestazioni per i piccoli pazienti già in carico alle proprie strutture specialistiche. L’obiettivo principale è duplice: abbattere le liste d’attesa per l’inserimento nei centri diurni e dare una risposta immediata ai bisogni terapeutici dei pazienti.

Trasparenza e libertà di scelta per le famiglie

La creazione di questo Albo risponde a due principi fondamentali: la massima trasparenza amministrativa – garantita dall’affidamento delle procedure agli Enti del Terzo Settore (Runts, Registro unico nazionale del Terzo settore) e alle associazioni di professionisti – e, soprattutto, la libertà di scelta. Saranno le famiglie stesse a poter scegliere, all’interno dell’Albo, la struttura o il professionista più adatto al percorso terapeutico individuato dal Dipartimento di Salute Mentale (Dsm).

La commissione di valutazione e l’imparzialità delle procedure

Per garantire la massima qualità e correttezza dei servizi, è già stata istituita una Commissione di valutazione dedicata. Questa squadra è composta da specialisti della Salute Mentale, della Neuropsichiatria Infantile, del Servizio di Psicologia, e integrata da un funzionario esperto esterno a garanzia di totale imparzialità.

Al fianco dei genitori contro i costi insostenibili

Al fianco dei genitori contro i costi insostenibili. Con questa iniziativa l’Asp di Messina potenzia l’offerta pubblica, dimostrando profonda consapevolezza delle difficoltà quotidiane dei genitori. L’obiettivo è evitare che le famiglie debbano farsi carico di ritardi incompatibili con la crescita dei propri figli o, peggio, essere costrette a ricorrere a percorsi privati dai costi spesso insostenibili.

Le dichiarazioni della direzione

“Questa iniziativa è l’ennesima dimostrazione dell’attenzione concreta che la Direzione Strategica riserva al tema dell’autismo”, dichiara con soddisfazione il dottor Giuseppe Rao, direttore del Dsm. “Ci muoviamo in perfetta continuità con il lavoro già avviato un anno fa in occasione dell’apertura del quarto Centro Diurno della nostra provincia. Vogliamo che nessuna famiglia si senta sola”.

L’Albo aziendale sarà “aperto” (a tempo indeterminato): dopo la pubblicazione del primo elenco di enti e professionisti idonei, verrà aggiornato ogni tre mesi per accogliere nuove adesioni e offrire una scelta sempre più ampia e aggiornata.

“È per me un grande piacere estendere all’Asp di Messina il modello virtuoso già avviato alla guida del Dsm di Enna” dichiara il direttore generale Cucci’. Ritengo prioritario – aggiunge – profondere il massimo impegno per raggiungere gli obiettivi di questo progetto, ponendo sempre al centro la tutela della persona attraverso strategie sinergiche, coerenti e condivise”.