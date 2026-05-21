Esplode bombola a Santa Teresa, come sta il 48enne ferito

L'uomo è al Centro grandi ustionati di Catania. L'esplosione dovuta ad una fuga di gas

Ha ustioni sul volto, braccia e collo, alcune di primo grado, ed è ricoverato in Rianimazione il 48enne trasportato al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania dopo l’esplosione avvenuta nella sua abitazione di Santa Teresa di Riva. I medici lo hanno operato e si sono riservati la prognosi in attesa che le sue condizioni, considerate critiche, si stabilizzino. L’uomo è stato intubato.

Esplosione a Santa Teresa, cos’è successo

L’uomo è rimasto gravemente ferito nell’esplosione di una bombola dovuta ad una fuga di gas, nella palazzina del rione Barranca. Nei locali al secondo piano, in cucina, è avvenuta l’esplosione che ha causato un incendio e distrutto quai completamente l’appartamento. Erano le 16.30 circa. Calcinacci e vetri della deflagrazione sono caduti sulla sottostante Ss 114 danneggiando i veicoli in sosta. Per fortuna in quel momento non transitavano persone e nessun altro si è fatto male.

Fuga di gas in casa, i soccorsi

Sul posto i vigili del Fuoco del distaccamento di Letojanni che hanno portato fuori il 48enne ferito, affidandolo al 118, e sgomberato temporaneamente la palazzina per metterla in sicurezza, dopo aver domato le fiamme. A lavoro anche gli agenti della Polizia municipale locale e i Carabinieri.