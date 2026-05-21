Messina vista dall’alto: 30 foto per raccontare come è cambiata la città VIDEO

Aree sbaraccate, via don Blasco, nuova isola pedonale: l’ex sindaco Basile inaugura la mostra in Galleria

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una mostra fotografica per raccontare come è cambiata Messina negli ultimi anni. 30 foto in cui si può ammirare la città dall’alto. C’è un prima e un dopo. Ci sono le baraccopoli e accanto le aree sbaraccate. Da Fondo Fucile all’Annunziata, passando per il viale Giostra. C’è la nuova via Don Blasco, il parcheggio “piastra” del cavalcavia, l’area in cui sono stati demoliti gli ex Magazzini generali, la nuova isola pedonale del Viale San Martino e Piazza Cairoli.

“Meglio una fotografia di 1000 parole”

“Messina è cambiata e deve continuare a farlo”, dice l’ex sindaco di Messina, Federico Basile, che ha inaugurato la mostra insieme ai giovani delle sue liste. “A volte meglio una fotografia di 1000 parole. Ad esempio via Santa Cecilia è ben visibile come era organizzata e come lo è ora. Qui sulla destra verrà l’hub tecnologico mentre sulla sinistra sotto il sottopasso c’è l’ex Macello che è già oggetto di demolizioni”, conclude l’ex sindaco e attuale candidato.

La mostra voluta dalle liste giovanili

La mostra fotografica “Messina: storia di un cambiamento”, è stata voluta e promossa dalle liste giovanili “De Luca Sindaco di Sicilia” e “Cateno per i Giovani” a sostegno del candidato sindaco Federico Basile. Sarà disponibile all’interno della Galleria Vittorio Emanuele fino alle 23 di stasera.

Le immagini tratte dal libro del fotografo messinese Giovanni Isolino

Le immagini sono tratte dal libro “Messina in volo. Metamorfosi di una città” del fotografo messinese Giovanni Isolino.

Le liste giovanili hanno scelto di acquistare alcune delle fotografie più simboliche del cambiamento urbano, sociale e infrastrutturale della città, trasformandole in una mostra aperta ai cittadini. Un modo per fermare nel tempo, attraverso l’obiettivo fotografico, luoghi, opere e prospettive che oggi raccontano una Messina diversa.