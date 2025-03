Autismo. Pasqua 2025, la campagna del centro diurno di Nizza

Duemila uova da distribuire nelle scuole della provincia e attraverso i banchetti solidali organizzati dalla struttura

Per la prima volta i Comuni jonici della provincia di Messina hanno scelto di unirsi a sostegno del Centro diurno autismo di Nizza di Sicilia, sostenendo la campagna di Pasqua 2025 ‘Cuori CerAmici, Pensa fuori dalla scatola’. Dimostrano, così, un’incredibile ondata di solidarietà verso le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi del centro che, con passione e talento, dipingono a mano meravigliose ceramiche.

Oltre 2000 Uova per un Futuro di Partecipazione attiva – Grazie all’impegno di Alì, Antillo, Casalvecchio, Fiumedinisi, Forza D’Agrò, Itala, Mongiuffi Melia, Sant’Alessio, Savoca, Scaletta Zanclea e Taormina, nella settimana che precederà la Pasqua verranno distribuite esattamente 2162 uova di Pasqua dal Centro ai Comuni che, a loro volta, le doneranno ai bambini delle scuole del territorio. Un gesto di grande solidarietà che non solo porterà gioia ai più piccoli, ma rappresenterà anche un’importante occasione di sensibilizzazione: attraverso queste uova, gli studenti delle scuole scopriranno il valore dell’appartenenza alla comunità, entrando in contatto con il lavoro e il talento artistico delle ospiti e degli ospiti della struttura.

Un gesto che celebra la Pasqua, ma rafforza anche il legame tra il territorio e il Centro, che ogni giorno lavora per promuovere il legame con il territorio e lo sviluppo delle competenze artistiche delle persone con autismo.

La Solidarietà Continua: 300 Uova ai Banchetti Solidali – Oltre alle uova donate dai Comuni, 300 uova saranno disponibili presso i banchetti solidali e direttamente al centro per chiunque voglia contribuire. Un’occasione per unire il piacere e il gusto della Pasqua a un gesto di grande valore sociale.

Il Cuore della Campagna: Arte e Considerazione – Le uova di cioccolato, abbinate a ceramiche dipinte a mano dai ragazzi del centro, non sono semplici regali pasquali, ma autentici e artigianali oggetti da collezione che raccontano storie di passione e creatività. Il ricavato della campagna ‘CuoriCeramici’ sarà destinato all’acquisto di attrezzature fondamentali per il laboratorio di ceramica, tra le quali un tornio, una macchina per la decalcomania e accessori per il forno; strumenti essenziali per ampliare e migliorare le attività del centro.

Un’Iniziativa dal Cuore d’Oro – Nelle uova si nascondono cinque Golden Ticket, che permetteranno a chili troverà di godere di un pernottamento per quattro persone in una splendida località turistica, grazie al generoso contributo di Francesco Lisciotto dell’agenzia Lisciotto Viaggi. Un ringraziamento speciale va anche a Danilo Schultze della Farmacia Schultze per il costante supporto alle iniziative del centro.

Un Appello alla Comunità – Il Centro diurno autismo di Nizza di Sicilia chiede ad aziende, cittadini, altre istituzioni di avvicinarsi a questa straordinaria iniziativa e contribuire alla crescita di un Centro che rappresenta un’eccellenza nel panorama dell’appartenenza alla comunità. Ogni uovo acquistato è un passo in più verso un futuro in cui arte e solidarietà vanno di pari passo.