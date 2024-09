Auto in fiamme tra lo svincolo di Messina Centro e Gazzi

L'intervento dei vigili del fuoco

Foto dei vigili del fuoco di Messina

MESSINA – Un’auto in fiamme per motivi d’accertare. L’episodio è avvenuto oggi nella tangenziale fra lo svincolo di Messina Centro e quello di Gazzi. Intorno alle ore 13.30 i vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per l’incendio. La squadra proveniente dalla sede centrale (Caserma “Bevacqua”), con l’autopompa serbatoio, è riuscita a estinguere il rogo che avvolgeva interamente l’autovettura, distruggendola.

L’intervento è terminato intorno alle ore 14.50 con la bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata.