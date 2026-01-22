Auto si ribalta sulla A20, tre persone coinvolte

Come stanno i feriti dell'incidente a Villafranca. Poco prima altro intervento della Stradale in tangenziale

Messina – E’ di tre feriti, fortunatamente non lievi, il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 16.20 sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Un’auto che viaggiava in direzione Palermo si è ribaltata, finendo contro la barriera di protezione laterale, all’altezza di Villafranca.

Perde il controllo dell’auto

I soccorsi sono scattati in pochi minuti con un’auto della Polizia Stradale sul posto per mettere in sicurezza la carreggiata e i mezzi del 118. Le tre persone coinvolte sono dirette agli ospedali messinesi per le visite del caso ma non sembrano in gravi condizioni. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

L’incidente non ha coinvolto altri mezzi, l’autista della vettura ha perso il controllo autonomamente. Al vaglio le cause, forse la pioggia sottile che ha reso il fondo stradale viscido ma non si esclude l’alta velocità.

Moto in panne in tangenziale

Intorno alle 14 invece la Polizia stradale è intervenuta sulla tangenziale della A20 tra gli svincoli di San Filippo e Tremestieri dove un motociclista è rimasto in panne. Il giovane sulle due ruote è stato aiutato ad uscire dalla tangenziale col mezzo in tutta sicurezza (la foto d’apertura si riferisce a questo evento)