Auto si schianta contro un muro a Caronia, muore 57enne

Incidente mortale sulla statale 113. Secondo una prima ricostruzione, dovrebbe essere autonomo

NEBRODI – Incidente mortale a Caronia. Sulla statale 113, direzione Palermo-Messina, un 57enne è morto stamattina sul colpo. L’uomo guidava una Toyota Yaris e avrebbe perso, in modo autonomo, il controllo del mezzo, schiantandosi contro un muro e poi contro il cancello di un’abitazione. Almeno questa è la prima ricostruzione.

Sul luogo dell’incidente l’ambulanza del 118 e i carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra. Indagini in corso.