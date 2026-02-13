Nel weekend ancora piogge, in attesa dell’ultima burrasca atlantica di martedì grasso

Condizioni meteo in miglioramento nelle prossime ore, ma dalla Francia è in arrivo un nuovo ciclone

Dopo la tempesta atlantica, che ha flagellato il Messinese, e la città, con raffiche di vento di tempesta (forza 10 Beaufort) che hanno raggiunto picchi di oltre 100-120 km/h in città, e valori di oltre 150 km/h sui Peloritani, per una delle bufere di vento più intense degli ultimi 30 anni, nelle prossime ore assisteremo ad ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche. Miglioramento che, però, sarà temporaneo, visto che dalla Francia avanzerà un nuovo ciclone, ancora più profondo, ma che interesserà più da vicino la Corsica e poi l’area del Tirreno. L’ampio fronte caldo di questa depressione già domani mattina interesserà pure il Messinese, causando delle piogge, in estensione fino alla zona dello Stretto. Ma sarà nella giornata di domenica 15 febbraio che questo vortice si muoverà sul basso Tirreno, portando piogge abbondanti, dapprima sulla Sicilia occidentale, e verso sera pure sul Messinese tirrenico e lo Stretto. La vicinanza del minimo stavolta farà in modo che sul Messinese i venti si orienteranno da NW, e dopo da N-NW, soffiando fra deboli e moderati. Stavolta la burrasca finirà sul Canale di Sicilia, senza interessare le nostre zone.

Sabato 14 febbraio 2026

Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con tendenza a ulteriore aumento della nuvolosità stratiforme che produrrà delle piogge già dalla mattinata. Anche nel pomeriggio ancora cielo nuvoloso, con delle piogge sparse, alternate a momenti di pausa. Graduale miglioramento entro sera, con schiarite momentanee. I venti, inizialmente da Sud al mattino, ruoteranno dai quadranti settentrionali durante la tarda mattinata, soffiando da deboli a moderati. Temperature massime fino a +17°C e minime sui +10°C. Mari poco mossi, ancora mosso il Tirreno.

Domenica 15 febbraio 2026

Al mattino avremo degli spazi soleggiati sull’area dello Stretto e costa ionica, mentre dal Tirreno avanzerà della nuvolosità che si farà più compatta dalla seconda parte della giornata, con le prime piogge pronte ad affacciarsi sul settore nebroideo, ed entro sera pure sul resto del Messinese tirrenico, fino al capoluogo. Verso la tarda serata arriveranno pure dei rovesci e dei temporali lungo le coste tirreniche. Temperature attese in calo in serata. i venti si orienteranno da NW, e dopo da N-NW, soffiando fra deboli e moderati. Mari da poco mossi a mossi.

Tendenza per la prossima settimana

Da lunedì si apre una fase d’instabilità a cui farà seguito un a nuova burrasca atlantica, con forti venti di Ponente e Maestrale che già dalla serata di lunedì 16 febbraio spazzeranno le coste tirreniche e la città. Va detto che stavolta le raffiche non saranno estreme, come ieri notte, ma si attendono valori fino a 70-80 km/h che nelle prime ore di martedì 17 spazzeranno tutto il territorio. La burrasca sarà anche più veloce, tanto che già dal pomeriggio di martedì il vento dovrebbe attenuarsi, mentre l’atmosfera rimarrà instabile fino a mercoledì 18, con piogge e locali rovesci. Dopo il mercoledì delle ceneri si dovrebbe aprire un periodo più tranquillo, senza importanti perturbazioni atlantiche.

