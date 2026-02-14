“All’Ainis fa freddo, Basile intervenga prima di dimettersi”

70 studenti del liceo scrivono al sindaco metropolitano di Messina. Impianto di riscaldamento in tilt da tempo

MESSINA – “Sono una studentessa del liceo Emilio Ainis di Messina e vi scrivo per segnalarvi che l’impianto di riscaldamento nella nostra scuola non funziona. In 70 abbiamo sottoscritto una lettera indirizzata al sindaco metropolitano di Messina Federico Basile. La situazione è di gravissimo ostacolo alle lezioni in quanto da anni l’impianto ha problemi tecnici che ne ritardano l’accensione (rendendolo, di fatto, quasi inutile). E che, durante l’anno in corso, ad oggi, non è ancora entrato in funzione. Abbiamo, anche buoni motivi per credere che almeno per quest’anno non potrà essere riparato”.

Gelo nelle aule, “la Città metropolitana deve risolvere il problema”

Nella lettera, gli studenti esprimono timori, riguardo ai tempi di risoluzione, anche in considerazione delle imminenti dimissioni del sindaco. In questi giorni pure un genitore aveva sollecitato la Città metropolitana tramite Pec. E sul tema, di recente, è intervenuta la dirigente scolastica Alessandra Minniti: “La messa a norma della caldaia, di competenza esclusiva della Città metropolitana, e che è necessario fare a caldaia spenta, è stata richiesta dal dirigente scolastico pro tempore negli anni scorsi, e reiterata più volte, anche nella primavera 2025, senza che alcun intervento sia stato effettuato”.

La professoressa Minniti ha risposto a una presa di posizione della stessa Città metropolitana di Messina (Scuole al freddo, “colpa dei prèsidi”): “Nell’estate del 2025 è stata inviata una nuova segnalazione alla Città metropolitana in merito alle criticità della caldaia e dell’impianto di riscaldamento, sottolineando che tali problematiche non ne avrebbero consentito il funzionamento. E chiedendo interventi risolutivi che avrebbero dovuto essere effettuati in tempo utile a consentire alla scuola di provvedere agli adempimenti di propria competenza prima dell’inizio della stagione invernale dell’a.s. 2025/2026”.

E ancora: “Per quale primavera è stata programmata la messa a norma della caldaia? La ditta incaricata dalla Città metropolitana è intervenuta solo l’8 gennaio 2026 per effettuare gli interventi necessari a consentire la messa in esercizio provvisoria della caldaia. La Città metropolitana era già ben a conoscenza delle carenze documentali e manutentive che potevano essere sanate solo con un intervento strutturale certamente non a carico della scuola”.

