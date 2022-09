Una segnalazione

I lettori ci segnalano diverse auto parcheggiate sui marcipapiedi. Nei giorni scorsi diverse le segnalazioni su questa abitudine di alcuni messinesi, che crea non pochi ostacoli a chi cammina con il passeggino o chi è in condizioni di disabilità. Un comportamento che accomuna il centro, come via Centonze, e le zone più lontane.