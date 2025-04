Autorità portuale con presidente Ciccio Rizzo, il Mit avvia l’iter

Comunicazione ai presidenti delle Regioni Sicilia e Calabria da parte del ministro Salvini. Ormai è fatta per il penalista ed esponente di Fratelli d'Italia

MESSINA – “Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso ai governatori Roberto Occhiuto e Renato Schifani la comunicazione formale di intesa relativa alla proposta di nomina dell’avvocato Francesco Rizzo quale presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto (Adsp). La lettera, sottoscritta dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini, rappresenta un passaggio fondamentale verso la conclusione del percorso di nomina, che prevede ora l’espressione del parere da parte della Regione Sicilia e della Regione Calabria, prima della trasmissione agli organi parlamentari competenti”. Quasi fatta dunque per l’incarico come presidente del penalista e componente dell’assemblea nazionale di Fratelli d’Italia Ciccio Rizzo, di origine eoliana. Arriva infatti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la comunicazione ufficiale.

L’accordo su Rizzo e le rassicurazioni agli alleati: “Temevo che il ponte fosse un’incompiuta ma non lo sarà”

Nel precedente articolo parlavamo di commissario in una fase provvisoria, dato che è volato l’ammiraglio Antonio Ranieri. E si insedierà il 28 aprile come comandante della Capitaneria di porto di Genova. In ogni caso, le forze politiche di centrodestra hanno trovato l’accordo. Le riserve sul messinese Rizzo, guardato con sospetto come rappresentante di una destra sociale “no ponte”, sono venute meno.

Decisiva probabilmente la precisazione, o la rassicurazione pubblica per Lega e Forza Italia, in un post su Facebook del 10 aprile: “L’attenzione del governo Meloni nei confronti del sud e dei nostri territori sono per me garanzia che le città dello Stretto potranno essere protagoniste di questo momento storico. Ciò supera l’enorme paura di questi anni – anche mia – che il ponte sullo Stretto potesse restare un’incompiuta e che si potesse verificare una grande opera “sopra” e le città “sotto” tagliate fuori”.

Una lunga militanza a destra

Già consigliere comunale a Lipari e Messina, e in passato componente del Cda del Vittorio Emanuele, oltre che più volte candidato alle Europee, l’avvocato Rizzo ha una lunga militanza nella destra: da Alleanza nazionale a Fratelli d’Italia. Nel 2022 era candidato al Senato, collegio Messina-Enna. Ed è solido, e di vecchia data, il sodalizio politico con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

