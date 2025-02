Autostrada chiusa da Rometta a Milazzo dal 17 al 20 febbraio e Milazzo-Rometta il 21

Chiusura necessaria per il varo del nuovo cavalcavia di Spadafora

Scatta da stanotte la chiusura. Autostrada chiusa, da lunedì 17 febbraio a giovedì 20 febbraio compresi, tra Rometta e Milazzo. Lo ha deciso una riunione in Prefettura del Comitato operativo viabilità per consentire il varo del nuovo cavalcavia di Spadafora. Per l’intera giornata di venerdì 21 febbraio, invece, l’autostrada sarà chiusa in direzione opposta, quindi da Milazzo a Rometta, dall’una di notte fino alle 24.

Quindi per quattro giorni in direzione Milazzo e per un giorno in direzione Rometta tutto il traffico sarà deviato sulla strada statale 113. E sulla strada interna da corso Francesco Saija verso ovest e viceversa.