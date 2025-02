Autostrada chiusa da Rometta a Milazzo per 4 giorni e da Milazzo a Rometta per 1 giorno

Chiusura necessaria per il varo del nuovo cavalcavia di Spadafora

Autostrada chiusa, da lunedì 17 febbraio a giovedì 20 febbraio compresi, tra Rometta e Milazzo. E’ quanto deciso al termine di una riunione in Prefettura del Comitato operativo viabilità, per consentire il varo del nuovo cavalcavia di Spadafora. Per l’intera giornata di venerdì, invece, l’autostrada sarà chiusa in direzione opposta, quindi da Milazzo a Rometta.

Quindi per quattro giorni in direzione Milazzo e per un giorno in direzione Rometta tutto il traffico sarà deviato sulla strada statale 113 e sulla strada interna da corso Francesco Saija verso ovest e viceversa.

Il Comitato operativo per la viabilità si è riunito “per analizzare le ripercussioni che avranno sulla viabilità statale e locale le lavorazioni per la ricostruzione del Cavalcavia n. 3 al km 27+940 nel Comune di Spadafora. Lavori che saranno eseguiti sull’autostrada A/20 Messina-Palermo e che renderanno necessaria l’interdizione della tratta tra gli svincoli di Rometta e di Milazzo, nella direzione di marcia Messina-Palermo. per una durata di 4 giorni e da Milazzo a Rometta a seguire il quinto giorno”, si legge in una nota della Prefettura.

“In occasione della chiusura autostradale, con il traffico che si riversa sulla SS 113 (in una sola direzione di marcia Messina – Palermo), vi dovrà essere una sinergia da parte di tutti i Comuni interessati al passaggio dei mezzi, costretti a lasciare l’A/20 al casello di Rometta e con rientro a Milazzo. E si auspica che gli stessi lavori siano effettuati nel più breve tempo possibile, nel rispetto della tempistica indicata dal Cas”.

Un’attenzione particolare, ricorda la Prefettura, sarà riservata all’informazione destinata all’utenza.







