Autostrada Messina - Catania. Frana di Letojanni, galleria aperta ma i lavori non sono finiti VIDEO - Tempostretto

Il tunnel apre dopo otto anni. Da settembre altri tre mesi di lavori lato valle

2 ottobre 2015 – 5 agosto 2023. A distanza di quasi otto anni dalla frana di Letojanni, apre la galleria paramassi costruita sotto il costone, che è stato messo in sicurezza, e si torna a percorrere la carreggiata lato monte. Da oggi niente più doppio senso, si continuerà a circolare su una sola corsia per un chilometro ma a carreggiate separate, eliminando un potenziale pericolo. L’apertura è arrivata intorno alle 18.45.

Ma i lavori non sono finiti. Si fermeranno ad agosto, periodo di intenso traffico, e riprenderanno a settembre per realizzare ancora un muro di contenimento, l’impermeabilizzazione e il ricoprimento della galleria e tutte le opere di rifinitura. Tempi previsti, in questo caso, tre mesi, con l’obiettivo di concludere entro fine anno. Anche se tutte le previsioni, finora, sono state smentite…