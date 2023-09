Autostrada Messina - Catania. Svincoli di S. Teresa e Alì Terme, ecco a che punto siamo - Tempostretto

L'iter prosegue, ieri una riunione operativa

Autostrade Siciliane informa che stanno proseguendo le attività tecnico-amministrative per la realizzazione di due nuovi svincoli autostradali finanziati dalla Città Metropolitana di Messina.

Si è tenuta ieri una riunione operativa per l’approvazione del progetto definitivo dello svincolo di Santa Teresa di Riva alla presenza del Comune interessato, dei progettisti, dei gestori del rifornimento di carburante sito in prossimità dello svincolo e dei responsabili del Consorzio Autostrade Siciliane, il consigliere d’amministrazione ing. Massimo Brocato e il direttore Generale ing. Dario Costantino.

Procede anche l’iter di approvazione dello svincolo di Alì Terme, per il quale è in fase di approvazione il progetto di fattibilità tecnica ed economica, così da procedere alle già avviate procedure per le gare dei lavori che ha visto già pubblicata la pre-informazione sulla Gazzetta Europea.