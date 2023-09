Autostrade siciliane, emanata la delibera per la definizione delle tariffe - Tempostretto

Il documento dell'autorità di regolazione dei trasporti

MESSINA – Autostrade siciliane sta proseguendo l’iter di aggiornamento della convenzione con il ministero delle Infrastrutture. L’Autorità di regolazione dei Trasporti ha infatti pubblicato il 7 settembre scorso la delibera che avvia il procedimento di definizione del quadro tariffario del periodo 2024-2028, con l’obiettivo di definire i criteri per la fissazione “da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico delle imprese regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori”. Il presidente di autostrade siciliane, Filippo Nasca (nella foto), ha parlato di “un passo avanti importante nel percorso di aggiornamento del rapporto convenzionale con il Ministero, nel quale si inserisce, a norma di legge, l’intervento dell’Autorità di regolazione dei trasporti. L’obiettivo, condiviso con l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, è quello di approdare al più presto ad un sistema di tariffazione equilibrato, rispetto agli investimenti di ammodernamento e riqualificazione della rete necessari nei prossimi anni, e di contenimento dei pedaggi per i consumatori”.