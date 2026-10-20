Autostrade Siciliane, il Cas smentisce di nuovo chiusure e limitazioni di velocità

E parla di tanti interventi in corso per sistemare la rete

“Sono in corso su tutte le tratte autostradali A20 e A18 numerosi interventi di ammodernamento e manutenzione. In particolare tecnici ed imprese stanno provvedendo al rifacimento della segnaletica orizzontale lungo la tratta autostradale A20 Messina–Palermo, nell’ambito delle attività finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di fruibilità della rete. Altri interventi sono in corso sulla A18”.

Lo dice il Consorzio Autostrade Siciliane, che prosegue: “I video e le foto documentano alcuni dei tratti interessati dai lavori, compresi tra gli svincoli di Cefalù e Santo Stefano di Camastra, lungo un segmento autostradale caratterizzato dalla presenza di numerose gallerie e opere d’arte, tra cui le gallerie Langenia, Sant’Ambrogio, Cozzo Minneria, Cipollazzo, Torre Finale, Piano Paradiso, Halaesa, nonché i viadotti Carbone, Marzo, Pollina, Cicera, Tusa”.

In relazione alle notizie nuovamente diffuse in data odierna da alcuni organi di stampa, il Cas precisa che “sono privi di fondamento fattuale gli allarmi relativi a presunte imminenti chiusure di alcune tratte autostradali o all’introduzione di limiti di velocità diversi da quelli attualmente in vigore. Le autostrade A18 e A20 sono regolarmente aperte al traffico. Si raccomanda, pertanto, a tutti gli utenti di rispettare scrupolosamente la segnaletica stradale e i limiti di velocità vigenti, adottando sempre una condotta di guida prudente”.