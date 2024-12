Autovelox, controlli sulla A18 e sulla A20

La polizia stradale sarà impegnata su entrambe le direttrici autostradali in alcuni giorni della settimana

MESSINA – Ancora controlli con autovelox lungo le autostrade messinesi. Tanto sulla A18 Messina-Catania quanto sulla A20 Messina-Palermo, la Polizia stradale sarà impegnata nei giorni 9, 12 e 14 dicembre, in entrambi i sensi di marcia.

I limiti di velocità restano di 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo, in autostrada, e di 110 chilometri orari, che scendono a 90 in caso di maltempo, sulle strade extraurbane principali. Le multe vanno da 42 a 3.382 euro, oltre ai punti decurtati dalla parente o al ritiro della stessa, in base alla sanzione.