"Avanti tutta su isole pedonali e parcheggi, solo Reggio peggio di noi nella dipendenza dall'auto" - Tempostretto

Il sindaco Federico Basile: "Con nuovi bus e piste ciclabili, a Messina un'altra mobilità è possibile. Indietro non si torna"

MESSINA – “Messina Città metropolitana più dipendente dall’auto? Solo Reggio Calabria è peggio di noi nella classifica nazionale. Ma il rimedio c’è. Isole pedonali, parcheggi, più bus e piste ciclabili vanno in questa direzione”. Il sindaco Federico Basile legge la ricerca di Go-mobility, società d’ingegneria che lavora nell’ambito della pianificazione della mobilità e dei trasporti: a Messina ogni automobile viene utilizzata in media quasi tutti i giorni.

Un dato di poco diminuito rispetto al 2019 (tra -5% e -3%). La società ha pubblicato il Report DataMobility2023, che “approfondisce, dal 2019 al 2022, la situazione della mobilità veicolare delle 14 città metropolitane d’Italia, utilizzando i dati provenienti dalle scatole nere installate nelle automobili”.

Si tratta di una ricerca che Tempostretto ha anticipato nel mese di settembre e che non smette di fare discutere. Osserva Basile: “La strada è tracciata. Un passo indietro sui cordoli in via Garibaldi? No, la ditta sta attendendo i materiali. Nessun passo indietro. Se lo facessi, dovrei toglierli pure sul corso Cavour”.

“L’isola pedonale una scelta strutturale”

Continua il sindaco: “L’isola pedonale sul viale San Martino provvisoria? No, è una scelta strutturale e permanente. Nel periodo natalizio ci saranno molti eventi, creando attrattive che avvicinino le persone proprio all’isola pedonale. E da gennaio partiranno i lavori sul viale San Martino per la riqualificazione della linea tranviaria. E ci sarà la pedonalizzazione con il mattonellato. Se consideriamo anche i lavori per gli asfalti nella zona sud, i cantieri non mancheranno a Messina. Ma, nonostante i disagi, ci stiamo sforzando di consegnare ai messinesi, nei prossimi anni, una città migliore sul piano della qualità della vita”.

