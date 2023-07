Avaria, l'impianto è stato riparato e l'acqua torna a scorrere nelle zone collinari - Tempostretto

Alle 12 di oggi si è risolta l'emergenza a Messina Nord, comunica Amam. Ecco dove

MESSINA – La riduzione dell’acqua nelle zone collinari di Messina Nord a causa di un impianto di sollevamento in avaria. Amam comunica che la riparazione è avvenuta e, dalle 12 di oggi, l’acqua scorre in modo regolare nella rete che serve gli abitanti della zona collinare nord, a partire da viale Giostra alto e Badiazza sino a Reginella (parte bassa), Castanea, Massa San Giorgio, Massa San Giovanni e Santa Lucia.

Il 9 luglio l’erogazione era avvenuta in modalità ridotta ed erano stati attivate le autobotti.

