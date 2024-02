Avellino-Messina. Modica: “Vinto meritatamente contro una grande squadra”

L'allenatore del Messina dopo la sfida contro l'Avellino riconosce agli avversari l'onore delle armi

Dalla sala stampa di Avellino la breve dichiarazione di mister Modica: “Una partita bella, interpretata bene dalla squadra. Abbiamo vinto meritatamente contro una squadra che ha tanta qualità e sicuramente soffre che la vittoria manca in casa da parecchio tempo e questo li penalizza. Hanno qualità alta, secondo me appena si sbloccano, arriva la scintilla, ripartono anche in casa”. La squadra ha fretta di rientrare a Messina visto che mercoledì si giocherà il turno infrasettimanale in casa contro il Sorrento.

L’allenatore biancoscudato ha ottenuto il miglior risultato sulla panchina nell’era Sciotto in serie C. Cinque partite consecutive senza sconfitte, vi era riuscito solo mister Raciti lo scorso anno, ma Modica ha messo insieme quattro vittorie e un pareggio. Dopo le cinque sconfitte consecutive nel periodo tra ottobre e novembre la squadra ha, tra dicembre e l’inizio di questo campionato, messo insieme 6 vittorie, 3 pareggi ed 1 sola sconfitta. In queste dieci partite 14 i gol fatti e 7 quelli subiti, con sei sfide terminate senza subire reti.

Fonte RadioAmore

Articoli correlati