Aveva 25 anni ed era giunto da pochi giorni a Taormina il turista morto in un incidente in via Garipoli - Tempostretto

In corso di accertamento le cause del sinistro costato la vita allo scooterista nella galleria paramassi

TAORMINA – Sono in corso di accertamento le cause dell’incidente costato la vita ieri sera ad un giovane turista australiano in via Garipoli, all’altezza della Galleria paramassi, poco distante dal parcheggio Lumbi. La vittima, un 25enne, era in sella ad uno scooter ed indossava il casco e procedeva in direzione monte-mare quando ha finito la sua corsa contro uno dei pilastri della stessa galleria. Lo schianto è stato fatale ed i soccorsi dei sanitari del 118 si sono rivelati vani. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia. Il giovane, giunto nella città turistica da pochi giorni, si stava recando nella zona a mare di Taormina.