Pd, sarà Antonella Russo la candidata del centrosinistra a Messina

Oggi pomeriggio la Direzione provinciale dovrebbe dare il via libera alla consigliera, voluta dal segretario regionale Barbagallo

MESSINA – Avrà il compito di far ritrovare l’armonia nel centrosinistra e nel Partito democratico. E di convincere gli elettori progressisti sfiduciati a votare. Sarà Antonella Russo la candidata sindaca del centrosinistra. Oggi, dalle 14.30, la Direzione provinciale del Pd dovrebbe dare il via libera alla candidatura dell’avvocata e veterana del Consiglio comunale. E non ci saranno veti da parte della coalizione. A spingere per questa scelta pure il segretario regionale Dem Anthony Barbagallo.

In ogni caso, il Pd rimane lacerato e diviso in due, con la contrapposizione tra il segretario provinciale Armando Hyerace e il consigliere Alessandro Russo. Quest’ultimo, sostenuto dal deputato regionale Calogero Leanza, avrebbe voluto il sostegno del suo partito per la corsa a Palazzo Zanca. Toccherà invece ad Antonella Russo puntare a far risalire una coalizione progressista tutta da rivitalizzare.

