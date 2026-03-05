Pd, sarà Antonella Russo la candidata del centrosinistra a Messina

Oggi pomeriggio la Direzione provinciale dovrebbe dare il via libera alla consigliera, voluta dal segretario regionale Barbagallo
MESSINA – Avrà il compito di far ritrovare l’armonia nel centrosinistra e nel Partito democratico. E di convincere gli elettori progressisti sfiduciati a votare. Sarà Antonella Russo la candidata sindaca del centrosinistra. Oggi, dalle 14.30, la Direzione provinciale del Pd dovrebbe dare il via libera alla candidatura dell’avvocata e veterana del Consiglio comunale. E non ci saranno veti da parte della coalizione. A spingere per questa scelta pure il segretario regionale Dem Anthony Barbagallo.
In ogni caso, il Pd rimane lacerato e diviso in due, con la contrapposizione tra il segretario provinciale Armando Hyerace e il consigliere Alessandro Russo. Quest’ultimo, sostenuto dal deputato regionale Calogero Leanza, avrebbe voluto il sostegno del suo partito per la corsa a Palazzo Zanca. Toccherà invece ad Antonella Russo puntare a far risalire una coalizione progressista tutta da rivitalizzare.
Chiedo per un amico.. ma gli sconfitti poi si faranno (finalmente) da parte ? O si riproporranno nuovamente in altre modalità ? me lo chiedo perchè ho sempre avuto la sensazione che tutti in entrambi gli schieramenti abbiano con le dovute proporzioni ambizioni di potere e vale sia per le donne che per gli uomini. Se perdete (è mia opinione ) lasciate la politica attiva.
Si cercava un altro modo per perdere, e si è trovato.
Ottimo.
Adesso sappiamo che il nuovo sindaco di Messina non é donna, porta la barba ben curata……
Con rispetto per la candidata ma il centrosinistra ha già perso,e una candidatura a perdere ed attualmente non ha nessuna possibiltà di vittoria.
Sicuramente l’altro Russo ora potrà votare un altro candidato, tanto è un abitudine votare contro quando non viene scelto lui.