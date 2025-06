Avventure in Cineteca con giovanissimi allievi, si è conclusa la seconda edizione

Un progetto promosso dal Cineforum Orione in partenariato con quattro istituti comprensivi del territorio di Messina

MESSINA – Si è concluso il progetto Avventure in Cineteca, giunto alla seconda edizione e realizzato dall’Associazione Culturale Cineforum Orione nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal ministero della Cultura e dal ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con gli istituti comprensivi San Francesco di Paola, Manzoni – Dina e Clarenza, Paino – Gravitelli e Stefano D’Arrigo.

In questi mesi, l’iniziativa ha proposto un percorso teorico-pratico nella Storia e nelle storie del cinema, attraverso un viaggio esplorativo tra le tecniche e i protagonisti della settima arte, con particolare attenzione al linguaggio cinematografico e un focus dedicato ai principali strumenti del pre-cinema. Novità di quest’anno è stata l’analisi del film, condotta con l’ausilio di tutor e finalizzata ad approfondire contenuti narrativi e visivi del testo cinematografico.

Ultimo step del processo didattico, la realizzazione di quattro produzioni audiovisive, uno per ogni scuola coinvolta. All’interno di questi laboratori gli studenti si sono cimentati con la realizzazione di remake di film di culto quali “E.T.”, “School of Rock”, “Pulp Fiction” e tanti altri, compresa una storia della Rai, secondo il modello della prima edizione del progetto, il cui successo è stato sancito dalla selezione del cortometraggio realizzato al Festival di Giffoni e dalla vittoria del premio principale della sezione Kids al Baloss International Film Festival di Milano.

Impegnati nelle azioni i tutor Francesco Torre, Fabio Schifilliti e Maurilio Forestieri con il team della Cineteca dello Stretto.

L’evento conclusivo del progetto Avventure in Cineteca si è svolto al Cinema Lux con la consegna dei diplomi agli allievi delle classi quarte dell’I.C. San Francesco di Paola e degli attestati di partecipazione ai docenti che hanno seguito il percorso di formazione proposto dal Cineforum. Contestualmente, è stato proiettato il cortometraggio dal titolo “Re-Make”, realizzato dagli studenti con la supervisione tecnica dell’associazione Cineteca dello Stretto e il coordinamento di Francesco Torre, direttore del festival Il Cineclub dei Piccoli e responsabile delle azioni progettuali, che dichiara: «Il bilancio della manifestazione è senz’altro positivo. Con il Cineforum Orione abbiamo ragionato su un approccio diverso all’educazione all’immagine, del tutto consono a questa nuova stagione dell’associazione che, con un gesto di lucida follia e seguendo semplicemente un istinto cinefilo, ha riaperto in piena pandemia una sala storica e restituito un presidio culturale alla città di Messina. In questo senso, Avventure in Cineteca è stato per gran parte un percorso di trasmissione di passione per il cinema, con una forte componente ludica. Tra prassinoscopi, lanterne magiche, visioni antologiche dal muto al sonoro, proiezioni in pellicola e riprese cinematografiche, ci siamo tutti divertiti imparando, formatori compresi, e non vediamo l’ora di poter ripetere l’esperienza anche in altri contesti scolastici».