Avvocati Messina, Vermiglio verso la presidenza dell'Ordine, la lista fa il pienone - Tempostretto

Chi sono i 21 nuovi consiglieri dell'Ordine degli avvocati di Messina

MESSINA – Con 1236 voti su poco più di 1800 votanti Paolo Vermiglio è il più votato dagli avvocati di Messina al Consiglio dell’Ordine locale. Vermiglio è stato indicato dai colleghi alleati come il prossimo presidente del COA, subentrando all’uscente Domenico Santoro. Il voto, tra il 12 e il 14 gennaio, ha segnato la vittoria chiara della “lista” che si riconosceva in Vermiglio, in qualche modo in continuità con il consiglio uscente. I votanti ammessi erano circa 2500

Ecco gli altri eletti e le preferenze: Giovanni Arena (978), Simona Frida Giuffrida (830), Mara Carrabba (813), Antonio Barbera (802), Giovanni Caroè (772) candidato di riferimento della Camera Civile e in corsa senza “apparentamenti” dichiarati; Simona Mazzei (681), Aurelio Maiorana (679), Raffaella Mastroeni (663), Francesco Suria (589), Francesca Ugdulena (582), Francesco Ferraù (578), Fabrizio Gemelli (571), Antonio De Matteis (569), Antonio Cappuccio (542), Ernesto Marcianò (533), Claudia Vita (530), Nunzio Cammaroto (491), Vincent Molina (480), Giovanni Villari (467) candidato indicato presidente della lista “Per un’avvocatura inclusiva” e Felice Panebianco (449) dell’associazione Nino d’Uva.